به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتبال زنان ایران در آستانه آغاز نوزدهمین دوره خود قرار دارد و در کنار حضور تاریخی استقلال و پرسپولیس، ورود فناوری کمکداور ویدئویی به این رقابتها توجهها را به خود جلب کرده است. با این حال اجرای VAR در فوتبال زنان تنها به صدور مجوز و اعلام رسمی مسئولان فدراسیون فوتبال محدود نمیشود و فراهم بودن زیرساختهای فنی ورزشگاهها نیز اهمیت تعیینکنندهای پیدا میکند.
مجوز صادر شد و چالش تازه از راه رسید
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال پس از جلسه با اعضای کمیته داوران از دریافت مجوزهای لازم برای استفاده از VAR در لیگ برتر زنان خبر داد و مسیر ورود این فناوری به فوتبال زنان را هموار اعلام کرد.
این اتفاق میتواند گامی مهم در مسیر حرفهایتر شدن رقابتهای زنان محسوب شود و کیفیت تصمیمگیریهای داوری را در مسابقات حساس ارتقا دهد. با این حال تجربه فوتبال نشان داده است که استفاده از فناوری کمکداور ویدئویی به تجهیزات تخصصی، امکانات ارتباطی و آمادهسازی محل برگزاری مسابقه نیاز دارد.
بر اساس برنامه اعلامشده قرار است استفاده از VAR در فوتبال زنان بهصورت مرحلهای آغاز شود و مسابقات مهمی مانند داربیهای کرمان و تهران در اولویت قرار بگیرند.
داربی کرمان نخستین آزمون عملی
در هفته چهارم لیگ برتر زنان خاتون بم و گلگهر سیرجان به مصاف یکدیگر خواهند رفت و این مسابقه میتواند نخستین دیدار تاریخ فوتبال باشگاهی زنان ایران با استفاده از فناوری VAR باشد.
اهمیت این مسابقه تنها به رقابت دو تیم مطرح فوتبال زنان محدود نمیشود و اجرای موفق فناوری در آن میتواند مسیر استفاده گستردهتر از VAR در ادامه فصل را مشخص کند.
خاتون بم در ورزشگاه فجر بم از رقبای خود میزبانی میکند و گلگهر سیرجان نیز مسابقات خانگی خود را در ورزشگاه امام علی برگزار میکند. هر دو ورزشگاه در شرایط فعلی با موضوع تأمین زیرساختهای لازم برای اجرای VAR روبهرو هستند.
در چنین شرایطی فاصله میان اعلام رسمی فدراسیون و آمادگی واقعی محل برگزاری مسابقه اهمیت بیشتری پیدا میکند و میتواند سرنوشت اجرای این طرح را تحت تأثیر قرار دهد.
زیرساخت حلقه مفقوده ورود VAR به فوتبال زنان
فناوری VAR برای اجرای دقیق خود به مجموعهای از تجهیزات تصویربرداری، سیستمهای ارتباطی، محل استقرار اپراتورها و امکانات فنی مناسب نیاز دارد. علاوه بر این هماهنگی میان تیم داوری، مسئولان برگزاری مسابقه و عوامل فنی نیز باید پیش از آغاز بازی انجام شود.
در فوتبال زنان ایران ورزشگاههایی که قرار است میزبان مسابقات مهم فصل باشند هنوز از نظر فراهم بودن این امکانات در وضعیت روشنی قرار ندارند. همین موضوع باعث شده است که اجرای VAR در لیگ زنان با ابهامهایی درباره نحوه تأمین تجهیزات و آمادهسازی ورزشگاهها همراه شود.
ورزشگاه فجر بم بهعنوان محل میزبانی خاتون یکی از مهمترین نقاط توجه در این پروژه محسوب میشود و آمادهسازی آن میتواند نخستین آزمون جدی فدراسیون فوتبال برای عملی کردن وعده استفاده از VAR در فوتبال زنان باشد.
در کنار بم ورزشگاه امام علی سیرجان نیز باید شرایط لازم برای میزبانی مسابقات مجهز به VAR را فراهم کند و هماهنگیهای فنی مربوط به آن انجام شود.
داربی تهران و ادامه مسیر فناوری
در هفته پنجم لیگ برتر زنان استقلال و پرسپولیس برای نخستین بار در تاریخ فوتبال زنان ایران مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت و این مسابقه نیز از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود.
پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی تهران از رقبای خود میزبانی میکند و استقلال نیز ورزشگاه شماره یک کارگران را بهعنوان محل برگزاری مسابقات خانگی خود در اختیار خواهد داشت.
با توجه به اینکه مسئولان فدراسیون از اجرای VAR در داربیهای بزرگ و سرنوشتساز خبر دادهاند وضعیت این دو ورزشگاه نیز در روند عملیاتی شدن فناوری کمکداور ویدئویی اهمیت پیدا خواهد کرد.
اجرای VAR در داربی تهران میتواند توجه عمومی به فوتبال زنان را افزایش دهد و تجربه تازهای را برای بازیکنان، داوران و هواداران رقم بزند.
وعدهای که به برنامه اجرایی نیاز دارد
ورود VAR به لیگ برتر زنان میتواند نشانهای از توجه بیشتر به توسعه زیرساختهای فوتبال زنان باشد و به افزایش اعتماد تیمها به روند داوری کمک کند. با این حال موفقیت این طرح به فراهم شدن امکانات لازم و اجرای دقیق برنامههای فنی وابسته خواهد بود.
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ باید در روزهای باقیمانده تا آغاز مسابقات وضعیت ورزشگاههای میزبان را مشخص کنند و هماهنگیهای لازم برای تأمین تجهیزات و عوامل اجرایی را انجام دهند.
در نهایت نخستین مسابقه VAR در فوتبال زنان تنها یک اتفاق تاریخی نخواهد بود و میتواند میزان آمادگی ساختار اجرایی فوتبال ایران برای حمایت واقعی از این بخش را نیز نشان دهد.
اگر وعده استفاده از فناوری کمکداور ویدئویی با آمادهسازی مناسب ورزشگاهها همراه شود لیگ برتر زنان میتواند فصل جدیدی از توسعه امکانات و حرفهایتر شدن رقابتها را تجربه کند.
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