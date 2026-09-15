به گزارش خبرگزاری مهر، سارا دیدار بازیکن تیم ملی فوتبال زنان درباره شرایط فنی اردوی تیم ملی که پیش از شروع لیگ برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به فاصلهای که از آخرین اردوی تیم ملی گذشته بود یکی از مهمترین اهداف این اردو این بود که دوباره هماهنگی لازم بین بازیکنان ایجاد شود. در فوتبال هماهنگی فقط به شناخت بازیکنان از یکدیگر محدود نمیشود و باید در جابهجاییها، نوع پرس، انتقال از دفاع به حمله و برعکس و حتی تصمیمگیری در لحظات مختلف بازی هم خودش را نشان دهد.
وی ادامه داد: به همین دلیل بخش قابل توجهی از تمرینات روی اجرای درست برنامههای تیمی متمرکز بود. تلاش میکردیم فاصله خطوط را حفظ کنیم در زمان مالکیت انتخابهای بهتری داشته باشیم و در زمان از دست دادن توپ هم سریعتر واکنش نشان دهیم. فکر میکنم این جزئیات هستند که در نهایت میتوانند نظم یک تیم را در جریان مسابقه شکل دهند.
دیدار با اشاره به تأکید کادر فنی بر جزئیات گفت: مرضیه جعفری در تمرینات نکات مختلفی را مطرح میکردند و روی اجرای دقیق آنها تأکید داشتند. برای کادر فنی مهم بود که بازیکنان فقط تمرینات را انجام ندهند بلکه دلیل اجرای هر بخش را هم درک کنند و بتوانند همان چیزی را که در تمرین از آنها خواسته میشود در شرایط مسابقه پیاده کنند.
این بازیکن تیم ملی فوتبال زنان عنوان کرد: بعد از یک وقفه چندماهه رسیدن به هماهنگی کامل طبیعتاً زمان میبرد و نمیتوان انتظار داشت همه چیز در چند جلسه به شرایط ایدهآل برسد. اما همین که بازیکنان دوباره کنار هم قرار گرفتند و تمرینات تاکتیکی را با جدیت دنبال کردند میتواند شروع خوبی برای ادامه مسیر باشد.
وی در پایان گفت: فکر میکنم اگر این روند در اردوهای بعدی هم ادامه پیدا کند و روی جزئیات تاکتیکی و هماهنگی بین خطوط بیشتر کار کنیم، تیم میتواند به ساختار منسجمتری برسد. در نهایت چیزی که در مسابقه اهمیت دارد، این است که همه بازیکنان درک مشترکی از اتفاقات داخل زمین داشته باشند و بتوانند در لحظات مختلف، واکنش هماهنگی نشان دهند.
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