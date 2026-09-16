دلسوختگان اهل بیت قم در خانه به دنبال عبور از سد شهرداری ساوه

به گزارش خبرنگار مهر، دلسوختگان اهل بیت قم در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، عصر پنجشنبه ۲۶ شهریور در سالن ۲ هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم میزبان شهرداری ساوه خواهد بود.



این مسابقه از ساعت ۱۷ آغاز می‌شود و دو تیم در شرایطی برابر یکدیگر قرار می‌گیرند که در چهار هفته ابتدایی رقابت‌ها نتایج متفاوتی را تجربه کرده‌اند.



دلسوختگان اهل بیت قم تاکنون چهار مسابقه در لیگ برتر برگزار کرده که حاصل آن یک پیروزی، یک تساوی و دو شکست بوده است و نماینده قم با چهار امتیاز در رتبه هشتم جدول ۱۴ تیمی رقابت‌ها قرار دارد.



دلسوختگان قم در پنجمین هفته لیگ برتر در شرایطی به میدان می‌رود که در چهار مسابقه گذشته خود چهار امتیاز به دست آورده و برای بهبود جایگاهش در جدول، برابر شهرداری ساوه صف‌آرایی خواهد کرد.



در سوی دیگر، شهرداری ساوه نیز پس از انجام چهار دیدار، یک پیروزی و سه شکست در کارنامه دارد و با سه امتیاز در جایگاه یازدهم جدول ۱۴ تیمی لیگ برتر قرار گرفته است.



تقابل دو تیم در قم در حالی برگزار می‌شود که فاصله امتیازی آنها در جدول تنها یک امتیاز است و هر دو تیم در پی کسب امتیاز از مسابقه هفته پنجم هستند.



این دیدار فردا پنجشنبه ۲۶ شهریور از ساعت ۱۷ در سالن ۲ هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار خواهد شد.