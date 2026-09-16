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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱

توئی: داماد در بجنورد مادر همسرش را به قتل رساند

توئی: داماد در بجنورد مادر همسرش را به قتل رساند

بجنورد- رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی از کشف یک فقره قتل عمد در بجنورد و دستگیری مردی خبر داد که در پی اختلافات خانوادگی، مادر همسر خود را به قتل رسانده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ تقی توئی اظهار کرد: در پی اعلام یک مورد نزاع و درگیری خانوادگی منجر به جرح در بجنورد، مأموران پلیس آگاهی بلافاصله در محل حاضر شدند که بررسی‌های اولیه نشان داد مردی به دلیل اختلافات خانوادگی با مادر همسرش درگیر و وی را با ضربات چاقو مجروح کرده و از محل متواری شده است.

وی در ادامه افزود: مصدوم پس از انتقال به بیمارستان، به علت شدت جراحات جان خود را از دست داد و مأموران پلیس آگاهی با انجام تحقیقات محلی و اقدامات فنی، مخفیگاه متهم را شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی تصریح کرد: متهم در تحقیقات به ارتکاب قتل اعتراف کرد و پس از بازسازی صحنه با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

کد مطلب 6949444

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