توئی: داماد در بجنورد مادر همسرش را به قتل رساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ تقی توئی اظهار کرد: در پی اعلام یک مورد نزاع و درگیری خانوادگی منجر به جرح در بجنورد، مأموران پلیس آگاهی بلافاصله در محل حاضر شدند که بررسی‌های اولیه نشان داد مردی به دلیل اختلافات خانوادگی با مادر همسرش درگیر و وی را با ضربات چاقو مجروح کرده و از محل متواری شده است.

وی در ادامه افزود: مصدوم پس از انتقال به بیمارستان، به علت شدت جراحات جان خود را از دست داد و مأموران پلیس آگاهی با انجام تحقیقات محلی و اقدامات فنی، مخفیگاه متهم را شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی تصریح کرد: متهم در تحقیقات به ارتکاب قتل اعتراف کرد و پس از بازسازی صحنه با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.