به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: ادعاهای بیاساس رژیم سعودی مبنی بر اینکه یمن، مکه را هدف قرار میدهد، تلاشی مذبوحانه برای بسیج افکار عمومی است. آگاهی عمومی به سطحی رسیده است که مردم ماهیت واقعی رژیم سعودی را دریافتهاند؛ رژیمی که ضمن هدر دادن ثروت امت اسلامی، نسبت به کعبه، قرآن کریم و حرمین شریفین بیاحترامی روا داشته است.
رئیس شورای عالی سیاسی یمن اضافه کرد: مردم یمن از والاترین درجات ایمان و ارادت به مقدسات اسلامی برخوردارند و همانگونه که در دفاع از مسجدالاقصی سومین حرم مقدس، جنگیدند، آمادهاند تا جان خود را فدای خانه مقدس الهی کنند. مردم یمن همواره با حضور خشمگینانه در میادین عمومی در واکنش به هرگونه اهانت به مقدسات اسلامی، اعم از قرآن کریم، پیامبر عظیمالشأن، مکه مکرمه یا مسجدالاقصی شریف، متمایز و پیشگام بودهاند.
مهدی المشاط در ادامه اضافه کرد: رژیم سعودی باید زمانی که ترامپ جنایتکار به کعبه توهین کرد و تصویری از آن ارائه داد که نه در خور قداست و نه شایسته جایگاه آن بود، ملتهای امت اسلامی را بسیج میکرد. همان کسی که پوشش کعبه مشرفه را به اپستین جنایتکار هدیه داد، اکنون مکه و اماکن مقدس اسلامی را هدف قرار داده است. دروغهای رژیم سعودی دیگر ملتهای امت عربی و اسلامی ما را فریب نمیدهد؛ درست همانطور که ادعاهای پیشین آن دربارهی تهدید کشتیرانی بینالمللی نیز در فریب دادن آنها ناکام ماند.
این در حالیست که دفتر سیاسی انصارالله یمن پیشتر در بیانیهای تصریح کرد که تکرار افتراءهای سعودی، نشان دهنده ناتوانی این رژیم در متقاعد کردن افکار عمومی نسبت به تداوم تجاوز و محاصره یمن است.
این دفتر ابراز داشت که مکه مکرمه و سایر مقدسات اسلامی نزد تمامی ملتهای مسلمان و در صدر آنان مردم یمن، جایگاهی والا و عظیم دارند و رژیم آل سعود نمیتواند در تکریم مکه مکرمه و بزرگداشت مقدسات اسلامی، مدعی پیشی گرفتن بر مردم یمن باشد.
این بیانیه تأکید کرد که حرمت مکه مکرمه را کسی میشکند که از جایگاه مقدس آن در جنگهای تجاوزکارانهاش سوءاستفاده میکند و آن را با استقبال از یهودیان صهیونیست و برپایی جشنهای لهو و لعب و فساد اخلاقی، آلوده میسازد.
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