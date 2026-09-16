عضو انصارالله: ادعای حمله ارتش یمن به مکه مکرمه کذب محض است

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد الفرح» اظهار داشت که شایعات منتشر شده مبنی بر هدف قرار دادن مکه توسط ارتش یمن، کاملاً بی‌اساس و کذب است.

وی با اشاره به حساسیت‌های مذهبی، ضمن رد این ادعاها، تأکید کرد که یمنی‌ها بیش از هر کسی نسبت به حفظ مقدسات اسلامی حساس هستند.

الفرح در ادامه افزود که ریاض با هدف انحراف افکار عمومی از شکست‌های داخلی خود، به استفاده از بهانه‌های کاذب و بسیج مسلمانان برای جلب حمایت‌های بین‌المللی روی آورده است.

وی وضعیت کنونی عربستان را یک «تنگنای واقعی» توصیف کرد که در آن تلاش می‌شود با ایجاد تنش، مشکلات ساختاری این کشور از چشم جهانیان پنهان بماند.

عضو دفتر سیاسی انصارالله، راهکار پایان بحران را در «توقف تجاوزات، رفع محاصره و بازگشت به آرامش» دانست و تأکید کرد که تنها راه خروج از این وضعیت، رها کردن یمن و جبران خسارات ناشی از سال‌ها جنگ و ویرانی است.

وی در پایان هشدار داد که استمرار در مسیر فعلی و درخواست حمایت‌های خارجی، تغییری در معادلات ایجاد نخواهد کرد و هر کسی که به دنبال تشدید تنش باشد، مسئول پیامدهای آن خواهد بود.

الفرح همچنین خاطرنشان کرد که تداوم این رویکرد، نوعی «ماجراجویی با امنیت ملی و زیرساخت‌های حیاتی و نفتی عربستان» محسوب می‌شود.

«حزام الأسد» عضو دفتر سیاسی انصارالله نیز گفت که ادعاهای هدف قرار دادن مکه مکرمه، دروغی است که پیش از این نیز مصرف شده است.