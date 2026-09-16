انصار الله یمن: شایعه حمله به مکه مکرمه، دروغ قرن بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دفتر سیاسی انصارالله یمن در بیانیه‌ای تصریح کرد که تکرار افتراءهای سعودی، نشان دهنده ناتوانی این رژیم در متقاعد کردن افکار عمومی نسبت به تداوم تجاوز و محاصره یمن است.

این دفتر ابراز داشت که مکه مکرمه و سایر مقدسات اسلامی نزد تمامی ملت‌های مسلمان و در صدر آنان مردم یمن، جایگاهی والا و عظیم دارند و رژیم آل سعود نمی‌تواند در تکریم مکه مکرمه و بزرگداشت مقدسات اسلامی، مدعی پیشی گرفتن بر مردم یمن باشد.

این بیانیه تأکید کرد که حرمت مکه مکرمه را کسی می‌شکند که از جایگاه مقدس آن در جنگ‌های تجاوزکارانه‌اش سوءاستفاده می‌کند و آن را با استقبال از یهودیان صهیونیست و برپایی جشن‌های لهو و لعب و فساد اخلاقی، آلوده می‌سازد.

این دفتر خاطرنشان کرد که رژیم سعودی حرمت و تقدس مکه را تنها زمانی به یاد می‌آورد که نیازمند تحریک احساسات مسلمانان و بهره‌برداری ابزاری از مقدسات برای خدمت به مواضع منحرف و نادرست خود است.

انصارالله یمن افزود که رژیم سعودی باید تجاوز خود را متوقف کند، محاصره خفقان‌آور علیه مردم یمن را پایان دهد و در سیاست‌ها و نحوه تعامل خود با یمن بازنگری کند.

این بیانیه در پایان تأکید کرد که ملت یمن تن دادن به سلطه یا قیمومیت و تداوم تجاوز و محاصره علیه خود را نمی‌پذیرد و به اعمال معادله «محاصره در برابر محاصره» تا زمان تحقق مطالبات مشروع خود، ادامه خواهد داد.

رژیم آل سعود برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌ها و افتضاح‌های خود در جنگ یمن و به حاشیه راندن پیروزی‌های انصارالله علیه مزدوران سعودی، دیروز مدعی شد که انصارالله ، مکه مکرمه را هدف حمله پهپادی قرار داده و این حمله ناموفق بوده است.