نوری: استقامت ۲۰۰ شبه مردم، ایران را در برابر دشمنان مقتدر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری چهارشنبه شب در دویستمین شب تجمع مردم ولایی و با بصیرت مرکز خراسان شمالی در میدان شهید اظهار کرد: ۲۰۰ شب استقامت کردید و حضور خود را در میدان تداوم بخشیدید و امروز این حضور به ثمر نشسته است.
وی در ادامه افزود: اگر مقاومت مردان ما در میدان جنگ و حضور شما در این میادین نبود، ملت ایران با قدرت در برابر آمریکا و صهیونیستها نمیایستاد و قطعاً اگر استقامت شما نبود، الان ایران یکپارچه نبود و تقسیم شده بود.
امام جمعه بجنورد تصریح کرد: اگر مقاومت شما در میدان نبود، امروز مزدورانی از جانب دشمنان بر این کشور حکومت میکردند و اگر استقامت شما نبود، امروز جوخههای اعدام برای ملت ایران درست کرده بودند.
نوری با اشاره به حوادث سوریه گفت: حوادث سوریه را به یاد بیاورید که چه اتفاقاتی افتاد و چه وحشتی در میان مردم ایجاد کردند؛ این حضور و استقامت اگر نبود، همان اتفاقات در اینجا میافتاد.
وی بیان کرد: استقامت ما و شما باعث شده که امروز تنگه هرمز در دست این ملت باشد و بحث هستهای و موشکی ما همچنان پابرجا و هر روز قویتر شود.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی افزود: استقامت شما باعث شد که یمن قهرمان امروز فتحهای بزرگی داشته باشد و مهمترین نقاط استراتژیک مزدوران سعودی را از دستشان بگیرد.
نوری در پایان با اشاره به خروج آمریکا از منطقه گفت: امروز آمریکا از منطقه فرار کرده و ناوهایش دورتر رفتهاند و این به خاطر ترس از موشکهای این ملت و ایستادگی شما در میدان است.
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