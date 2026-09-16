نوری: استقامت ۲۰۰ شبه مردم، ایران را در برابر دشمنان مقتدر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری چهارشنبه شب در دویستمین شب تجمع مردم ولایی و با بصیرت مرکز خراسان شمالی در میدان شهید اظهار کرد: ۲۰۰ شب استقامت کردید و حضور خود را در میدان تداوم بخشیدید و امروز این حضور به ثمر نشسته است.

وی در ادامه افزود: اگر مقاومت مردان ما در میدان جنگ و حضور شما در این میادین نبود، ملت ایران با قدرت در برابر آمریکا و صهیونیست‌ها نمی‌ایستاد و قطعاً اگر استقامت شما نبود، الان ایران یکپارچه نبود و تقسیم شده بود.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: اگر مقاومت شما در میدان نبود، امروز مزدورانی از جانب دشمنان بر این کشور حکومت می‌کردند و اگر استقامت شما نبود، امروز جوخه‌های اعدام برای ملت ایران درست کرده بودند.

نوری با اشاره به حوادث سوریه گفت: حوادث سوریه را به یاد بیاورید که چه اتفاقاتی افتاد و چه وحشتی در میان مردم ایجاد کردند؛ این حضور و استقامت اگر نبود، همان اتفاقات در اینجا می‌افتاد.

وی بیان کرد: استقامت ما و شما باعث شده که امروز تنگه هرمز در دست این ملت باشد و بحث هسته‌ای و موشکی ما همچنان پابرجا و هر روز قوی‌تر شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی افزود: استقامت شما باعث شد که یمن قهرمان امروز فتح‌های بزرگی داشته باشد و مهم‌ترین نقاط استراتژیک مزدوران سعودی را از دستشان بگیرد.

نوری در پایان با اشاره به خروج آمریکا از منطقه گفت: امروز آمریکا از منطقه فرار کرده و ناوهایش دورتر رفته‌اند و این به خاطر ترس از موشک‌های این ملت و ایستادگی شما در میدان است.