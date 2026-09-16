مشاهده آلودگی های نفتی در سواحل بندرعباس، سیریک و میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب مسیحی تازیانی اظهار کرد: گلوله‌های متراکم نفتی به تازگی در سواحل سورو و گلشهر بندرعباس مشاهده شده است و این‌گلوله‌های نفتی در هرمز و میناب هم دیده شده است، اما یکی از مهمترین گزارش ها، رسیدن این گلوله‌های نفتی به دهانه برخی کانال‌های پرورش میگو در سیریک است.

وی گفت: حجم این گلوله‌های نفتی در سیریک قابل توجه است و بررسی‌های کارشناسی برای برآورد دقیق وضعیت، در جریان است.

مسیحی افزود: اقدامات لازم برای مدیریت کردن این چالش با همکاری، شیلات، فرمانداری سیریک، بنادر و دریانوردی و با هماهنگی مدیریت بحران استانداری هرمزگان آغاز شده است.

وی گفت: جمع آوری گلوله‌های نفتی با ابزارهای مکنده دشوار است و تلاش برای مهار و محاصره آنها و جمع آوری با پدها و ابزار جاذب ادامه دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان افزود: مردم باید از شنا در سواحل و آب‌هایی که گلوله‌های نفتی در آنها دیده شده پرهیز کنند.