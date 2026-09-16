به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی هوایی، رئیس بازرسی کل استان البرز، امروز در نشست راهبردی بازرسی کل استان البرز با محوریت «شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع» که با حضور استاندار البرز، مدیران دستگاه‌های اجرایی و اساتید سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، با تأکید بر اینکه شفافیت صرفاً به معنای انتشار اطلاعات نیست، گفت: اطلاعات زمانی شفاف محسوب می‌شود که برای مردم قابل فهم و قابل درک باشد و دستگاه‌های اجرایی باید از شفافیت صوری به سمت شفافیت کارآمد حرکت کنند.

رئیس بازرسی کل البرز در این نشست با نگاه آسیب‌شناسانه به عملکرد دستگاه‌های اجرایی، شفافیت را از ارکان مهم حکمرانی دانست و اظهار کرد: صرف انتشار اطلاعات یا فراهم کردن امکان دسترسی به آن‌ها نمی‌تواند به معنای تحقق شفافیت باشد.

وی افزود: اطلاعات باید به گونه‌ای ارائه شود که مخاطب بتواند آن را به‌درستی درک کند و از این منظر، رویکرد بازرسی باید از شفافیت صوری به سمت شفافیت کارآمد تغییر کند.

پایش اجرای قوانین شفافیت در دستگاه‌ها

رئیس بازرسی کل البرز از پایش مستمر اجرای قوانین مرتبط با شفافیت در دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: اجرای قوانین و الزامات شفافیت در استانداری، شهرداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: دستگاه‌هایی که صرفاً به ارائه گزارش‌های غیرقابل فهم و شکلی اکتفا کنند، در فرآیندهای نظارتی با دقت بیشتری مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

تعارض منافع یکی از گلوگاه‌های فساد

رئیس بازرسی کل استان البرز همچنین مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع را از محورهای مهم مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: شناسایی و رفع موقعیت‌هایی که می‌تواند زمینه‌ساز تعارض منافع شود، باید در نظام اداری مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی بیان کرد: نظارت مؤثر زمانی محقق می‌شود که علاوه بر برخورد با تخلفات، زمینه‌های شکل‌گیری فساد و گلوگاه‌های آن نیز در فرآیندهای اداری شناسایی و اصلاح شود.

رئیس بازرسی کل استان البرز با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت سامانه‌ها در فرآیندهای اداری، بر کاهش دخالت‌های انسانی در تصمیم‌گیری‌های حساس تأکید کرد.

وی افزود: حرکت به سمت فرآیندهای سیستم‌محور، کاهش بروکراسی، شفاف شدن مراحل انجام امور و مشخص بودن زمان پاسخگویی دستگاه‌ها می‌تواند در کاهش زمینه‌های فساد اداری مؤثر باشد.