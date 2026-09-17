سیدعلی میروکیلی، مدیرعامل سازمان حملونقل ریلی شهرداری کرج، در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت اجرای متروی فردیس و نقش سازمان قطار شهری کرج در این پروژه اظهار کرد: سازمان قطار شهری کرج و حومه بر اساس اساسنامه، در محدوده حومه شهر کرج نقش نظارتی دارد و اجرای مستقیم پروژههای خارج از محدوده شهر بر عهده این سازمان نیست.
وی افزود: در پروژههای مربوط به حومه، فرآیند بررسی صورتوضعیت پیمانکار از سوی مشاور انجام میشود و پس از تأیید، برای بررسیهای بعدی به سازمان قطار شهری ارجاع خواهد شد، اما اعتبار و پرداخت پروژه باید از مسیر دستگاه مربوطه انجام شود.
میروکیلی با اشاره به جدا شدن فردیس از کرج گفت: وقتی فردیس به عنوان یک شهرستان مستقل شناخته شده است، بر اساس ضوابط قانونی نمیتوان اعتبار و بودجه شهرداری کرج را برای اجرای پروژهای در خارج از محدوده این شهر هزینه کرد.
اجرای پروژه نیازمند تصمیمات بالادستی است
مدیرعامل سازمان حملونقل ریلی شهرداری کرج ادامه داد: درباره توسعه خط مترو به سمت فردیس، تصمیمگیری نیازمند سیاستگذاری و تأمین اعتبار از سوی دستگاههای بالادستی است و سازمان قطار شهری کرج نمیتواند خارج از چارچوب قانونی، منابع شهرداری کرج را در این محدوده هزینه کند.
وی با اشاره به تجربه توسعه خطوط ریلی در استان تهران بیان کرد: قطار شهری تهران نیز در برخی مسیرها از محدوده پایتخت خارج شده و به شهرهای پیرامونی رسیده است، اما این موضوع در چارچوب تصمیمات دولت و تأمین منابع مورد نیاز انجام شده است.
میروکیلی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد مسیر ریلی به سمت فردیس توسعه پیدا کند، باید موضوع از منظر تأمین منابع، مسئولیت اجرایی، تشکیلات و نحوه مدیریت پروژه تعیین تکلیف شود.
مترو؛ پروژهای فراتر از توان درآمدی شهرداری
وی با بیان اینکه توسعه مترو هزینههای بسیار سنگینی دارد، گفت: هزینه احداث هر ایستگاه در شرایط فعلی بسیار بالاست و تأمین هزینههای ساخت، تجهیزات، نگهداری و بهرهبرداری صرفاً از محل درآمدهای جاری امکانپذیر نیست.
مدیرعامل سازمان حملونقل ریلی شهرداری کرج افزود: برای توسعه شبکه ریلی باید منابع مالی پایدار و مشخص وجود داشته باشد و اگر دولت یا دستگاههای بالادستی در این حوزه ورود کنند، امکان پیشبرد پروژههای توسعهای نیز بیشتر خواهد شد.
استفاده از ظرفیت داراییهای شهری برای توسعه مترو
میروکیلی با اشاره به برنامه سازمان قطار شهری کرج برای تأمین منابع مالی اظهار کرد: تلاش ما این است که داراییهای سرمایهای شهر در مسیر توسعه داراییهای سرمایهای دیگری مانند مترو هزینه شود؛ یعنی اگر زمینی فروخته میشود، منابع آن صرف ساخت مترو یا خرید قطار شود، نه اینکه صرف هزینههای جاری شود.
وی افزود: مجتمعهای ایستگاهی میتوانند بخشی از منابع مورد نیاز توسعه مترو را تأمین کنند و برای برخی از این مجموعهها طراحی و برنامهریزی انجام شده است تا از طریق فروش یا مشارکت، منابع مورد نیاز پروژههای ریلی تأمین شود.
توسعه مترو کرج و نیاز به افزایش ناوگان
مدیرعامل سازمان حملونقل ریلی شهرداری کرج در بخش دیگری از این گفتوگو درباره توسعه شبکه مترو کرج گفت: با افزایش تعداد ایستگاهها، به طور طبیعی نیاز به نیروی انسانی، تجهیزات و رامهای قطار افزایش پیدا میکند.
میروکیلی ادامه داد: در حال حاضر خط متروی کرج از میدان شهید سلطانی تا ایستگاه ۴۵ متری گلشهر خدماترسانی میکند و برای کاهش فاصله حرکت قطارها باید تعداد قطارها افزایش پیدا کند.
وی گفت: تکمیل دپو و توسعه زیرساختهای فنی نیز از الزامات افزایش ظرفیت شبکه است و تکمیل دپو به زمان و منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد.
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