پویا تابعی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در جنگ رمضان که در ۹ اسفندماه سال گذشته آغاز شد، لرستان جزء پنج استان اول کشور در بحث خسارت به واحدهای مسکونی و تجاری بود.
آسیب به واحدهای ۱۳ شهر و ۱۲ روستای لرستان در جنگ رمضان
وی با بیان اینکه همکاران ما در همان روزهای اول شروع به بازدید از واحدهای آسیبدیده کردند، گفت: ما در ۱۰ شهرستان لرستان واحدهای آسیبدیده داشتیم.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان در ادامه با اشاره به اینکه در مجموع در ۱۳ شهر و ۱۲ روستای استان آسیب به واحدها را داشتیم، تصریح کرد: در مجموع حدود هفت هزار و ۱۸۰ واحد مسکونی و تجاری در سطح استان آسیب دیدند.
پرداخت ۱۴۵ میلیارد تسهیلات قرضالحسنه به واحدهای تخریبی
تابعی، بیان داشت: برخی از واحدها که تخریب شده بودند و قابلسکونت نبودند، ۲۴۷ مورد از این واحدها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن یکساله و دوساله به بانکهای عامل معرفی شدند.
وی با اشاره به اینکه ۱۴۵ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه به این تعداد واحد پرداخت شد، عنوان کرد: همچنین در جریان جنگ رمضان لوازمخانگی برخی از واحدهای مسکونی در استان خسارت دیدند.
پرداخت ۹۱ میلیارد خسارت لوازمخانگی
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان، ادامه داد: اطلاعات در هر فرد دراینرابطه از سوی بنیاد مسکن جمعآوری شد.
تابعی با بیان اینکه تا امروز حدود هزار و ۳۰۰ نفر به بنیاد علوی برای دریافت تسهیلات معرفی شدهاند، گفت: تا کنون ۸۹۹ نفر خسارات مربوط به لوازمخانگی را دریافت کردهاند.
وی تصریح کرد: دراینرابطه نیز ۹۱ میلیارد تومان پرداخت شده است.
صدور پروانه ساخت رایگان برای واحدها
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان با تأکید بر اینکه تا کنون حدود ۱۰۰ میلیارد تومان خسارات مربوط به احداث، مقاومسازی، تعمیرات نوع یک، تعمیرات نوع دو و لوازمخانگی واحدها به استان تخصیصیافته که در دست پرداخت است، تصریح کرد: پیشبینی این است که تخصیص مرحله اول را تا اواسط مهرماه به این عزیزان پرداخت کنیم.
تابعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در حوزه احداث، مقاومسازی، تعمیرات و... از استان لرستان الگوبرداری شد، گفت: یکی از اقدامات صورتگرفته بحث رایگان شدن پروانه ساختمانی برای واحدهای احداثی بود.
وی با تأکید بر اینکه دراینرابطه نظاممهندسی و شهرداری بحث رایگان بودن صدور پروانه ساختمانی واحدها را پذیرفتند، افزود: این موضوع به کشور و هیئت دولت انعکاس پیدا کرد و در خردادماه هیئت دولت، با الگوبرداری از استان لرستان بحث رایگان بودن پروانه ساختها را در سطح کشور به طور رسمی ابلاغ کرد.
خسارت به هزار و ۵۰ واحد تجاری در جنگ رمضان
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان، ادامه داد: در جریان جنگ رمضان حدود هزار و ۵۰ واحد تجاری نیز خسارت دیدند.
تابعی با اشاره به اینکه خسارات به این واحدهای تجاری را برآورد و به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعلام کردیم، افزود: موضوع واحدهای تجاری نیز از طریق ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد علوی مورد بررسی قرار گرفت.
وی عنوان کرد: مبالغی هم دراینرابطه پرداخت شده، مجدد مراحل در این زمینه در حال طیشدن است که اگر کسی جامانده با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت، موضوع خسارت به واحد تجاری خود را پیگیری کند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان، تأکید کرد: کمکها به واحدهای کاملاً تخریب شده بهصورت ۱۰۰ درصد بلاعوض است.
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