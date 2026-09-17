خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نهتنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشد، بلکه به اذعان مقامات غربی و رسانه های آمریکایی، بنبست راهبردی و شکستهای میدانی و سیاسی بر متجاوزان تحمیل شد. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانشآموزان بیگناه آغاز شد، بهسرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گستردهای پیدا کرد و واکنشهای متفاوتی را در رسانههای بینالمللی برانگیخت.
رسانههای جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کردهاند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتابها میتواند تصویری روشنتر از وضعیت واقعی جنگ و چشمانداز آن ارائه دهد.
رسانه های انگلیسی
اسکای نیوز در گزارشی نوشت کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل «دلایل معقولی» برای باور به ارتکاب جنایت جنگی از سوی آمریکا در حمله به مدرسهای در ایران یافتهاند. یک هیئت حقیقتیاب بینالمللی دو حمله هوایی را بررسی کرده که دستکم ۱۷۸ غیرنظامی از جمله زنان و کودکان را کشته است. در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در فوریه، دستکم یک موشک آمریکایی مدرسه شجره طیبه در میناب را هدف قرار داد. رسانههای دولتی ایران شمار کشتهشدگان را ۱۶۸ نفر و بیشتر آنان را کودکان اعلام کردهاند.
هیئت گفت: «پس از حملات ۲۸ فوریه، دلایل معقولی یافتیم که آمریکا جنایت جنگی حملات بدون تفکیک را مرتکب شده که به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان و آسیب به اهداف غیرنظامی منجر شده است.» دولت ترامپ هنوز مسئولیت را نپذیرفته و نتایج تحقیقات پنتاگون را منتشر نکرده است. تحقیق اسکای نیوز از هفت کارشناس مستقل نشان داد شواهد به مسئولیت آمریکا اشاره دارد. کارشناسان گفتند فرصت کافی برای شناسایی مدرسه پیش از حمله وجود داشت. منابع نظامی نیز فاش کردند سالها درباره اطلاعات هدفگیری قدیمی پنتاگون هشدار داده شده بود، اما نادیده گرفته شد.
هیئت حمله دیگری در لامرد را بررسی کرد که موشکهای دقیق، گلولههای تنگستن را بر مجموعه ورزشی و منطقه مسکونی پراکنده کردند و ۲۲ غیرنظامی کشته شدند. فرماندهی مرکزی آمریکا مسئولیت را رد کرد.
پایگاه خبری هیل در گزارشی از نارضایتی فزاینده جمهوریخواهان سنا از عدم پیشرفت در جنگ ایران و نبود اهداف روشن برای پایان آن خبر داد. بر اساس این گزارش، ادامه جنگ و بسته ماندن تنگه هرمز، قیمت نفت را به حدود ۱۰۶ دلار در هر بشکه و میانگین بنزین را به ۴.۳۷ دلار در هر گالن رسانده است. نگرانی اصلی جمهوریخواهان، جهش قیمت گازوئیل به ۶.۳۱ دلار است که ایالتهای کلیدی مانند آلاسکا، نبراسکا، آیووا و مین را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. برخی سناتورها حتی پیشنهاد ممنوعیت صادرات گازوئیل تولید آمریکا را مطرح کردهاند.
لیزا مورکوفسکی، سناتور جمهوریخواه، با انتقاد از «فقدان شفافیت و اطلاعات» از سوی دولت، گفت: «فکر نمیکنم رئیسجمهور هرگز دلیل ورود به ایران، اهداف و معیارهای مسیر را به روشنی بیان کرده باشد.» سوزان کالینز نیز وزارت دفاع را به دلیل عدم پیشبینی بسته شدن تنگه هرمز سرزنش کرد. جان کورنین، سناتور تگزاس، گفت اگر اهداف روشنتر بیان میشد، «مردم صبورتر بودند.» نظرسنجی نیویورک تایمز/سیهنا نشان میدهد ۶۶ درصد رأیدهندگان با جنگ مخالفند و ۶۳ درصد آن را تصمیم اشتباه میدانند. دو نماینده جمهوریخواه آیووا نیز به قطعنامه اختیارات جنگی رأی مثبت دادند. هیل میافزاید که تصرف جزایر راهبردی توسط انصارالله یمن و آسیب به خط لوله نفت عربستان، تهدیدات را دوچندان کرده است. جان کندی، سناتور لوئیزیانا، با ابراز نگرانی از گسترش درگیری به دریای سرخ گفت: «نمیدانم پاسخ نظامی ما به انصارالله چه خواهد بود.»
رسانه های عربی
الجزیره در گزارشی پیرامون پیامدهای تجاوز آمریکا به ایران و ابعاد اقتصادی آن نوشت: جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل پس از ۲۰۰ روز همچنان ادامه دارد و پیامدهای آن از میدان نبرد فراتر رفته و به بحران انرژی و اقتصاد جهانی کشیده شده است.
بر اساس این گزارش، حملات اولیه بر تضعیف پدافند هوایی ایران متمرکز بود و در مقابل، ایران با موشکهای بالستیک به اهدافی در اسرائیل و کشورهای منطقه حمله کرد.
در ادامه، جنگ به کشورهای منطقه و تنگه هرمز کشیده شد؛ بهگونهای که تردد کشتیها در این آبراه به کمتر از ۱۰ فروند در روز کاهش یافت، در حالی که پیش از جنگ حدود ۱۲۵ کشتی تجاری در روز از آن عبور میکردند. الجزیره همچنین گزارش داد هزینه عملیات نظامی آمریکا علیه ایران تا اوایل اوت به حدود ۳۸ میلیارد دلار رسیده است.
روزنامه الشرق در یادداشتی با اشاره به چالش های پیش روی آمریکا در جنگ با ایران نوشت: برآورد دفتر بودجه غیرحزبی کنگره آمریکا نشان میدهد هزینه جنگ این کشور با ایران طی شش ماه گذشته به ۳۸ میلیارد دلار رسیده و در صورت ادامه جنگ، ماهانه حدود ۳ میلیارد دلار دیگر به این هزینه افزوده خواهد شد.
بخش عمده این هزینهها به مصرف سریع ذخایر مهمات آمریکا مربوط میشود و بازسازی این ذخایر ممکن است تا پنج سال زمان ببرد. این وضعیت نگرانیهایی درباره آمادگی نظامی آمریکا برای مواجهه با درگیریهای احتمالی دیگر، از جمله درگیری احتمالی با چین بر سر تایوان، ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، هزینههای جنگ همچنین به افزایش قیمت انرژی و فشار بیشتر بر بودجه فدرال آمریکا منجر شده است. دفتر بودجه پیشبینی کرده است ادامه پیامدهای جنگ میتواند در سه ماه نخست سال ۲۰۲۷ نرخ تورم آمریکا را حدود ۰.۵ درصد افزایش دهد.
وزارت دفاع آمریکا این ارزیابی درباره کمبود مهمات را رد کرده و مدعی شده است که ارتش این کشور ذخایر کافی برای اجرای اهداف نظامی مورد نظر رئیسجمهور را در اختیار دارد.
در همین حال، ۱۸ نظامی آمریکایی در جنگ با ایران کشته شدهاند و هزینههای مربوط به حملات اخیر در تنگه هرمز و برخی حملات به تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه هنوز در برآورد ۳۸ میلیارد دلاری لحاظ نشده است.
دفتر بودجه همچنین اعلام کرده است هزینه استقراض برای تأمین مالی جنگ میتواند دهها میلیارد دلار دیگر به هزینه نهایی آن اضافه کند.
وب سایت القدس در رابطه با اخبار منتشر شده در روزهای اخیر مبنی تخریب گسترده پایگاه های آمریکا در منطقه به دنبال حملات ایران نوشت: یک گزارش رسمی نهاد بازرسی وزارت دفاع آمریکا از وارد آمدن خسارت گسترده به تأسیسات و تجهیزات نظامی و دیپلماتیک این کشور در خاورمیانه در جریان جنگ با ایران و تشدید فشار بر ذخایر مهمات آمریکا حکایت دارد.
این گزارش که با همکاری بازرسان وزارت دفاع، وزارت خارجه و آژانس توسعه بینالمللی آمریکا تهیه شده، دوره زمانی پایان فوریه تا ژوئن گذشته را بررسی کرده است.
بر اساس دادههای این گزارش، صدها ساختمان در پایگاههای آمریکا در کویت، بحرین، امارات، عربستان، عراق، عمان و اردن آسیب دیده یا بهطور کامل تخریب شدهاند. همچنین برخی انواع مهمات راهبردی آمریکا به پایان رسیده و فشار قابل توجهی بر توان عملیاتی نیروهای این کشور وارد شده است.
در پی حملات، فرماندهی مرکزی آمریکا نیز بخشی از نیروها و تجهیزات خود را جابهجا و مراکز ذخیرهسازی و داراییهای هوایی را به مناطقی امنتر منتقل کرده است.
از دیگر پیامدهای این وضعیت، خروج بالگردهای تخلیه پزشکی ارتش آمریکا از عراق و کویت عنوان شده که موجب افزایش وابستگی نیروهای آمریکایی به انتقال زمینی مجروحان و مراکز درمانی محلی شده است.
این گزارش همچنین از تخریب کامل مرکز منطقهای نیروی دریایی آمریکا در بحرین خبر داده است؛ اقدامی که به گفته مقامهای نیروی دریایی، مشکلات لجستیکی قابل توجهی برای پشتیبانی فنی و تأمین تجهیزات ناوگان آمریکا در خلیج فارس و دریای عرب ایجاد کرده است.
رسانه های روسیه و چین
سیجیتیان در گزارشی با عنوان «عربستان و انصارالله یمن در بحبوحه تشدید درگیریها در نزدیکی بابالمندب به تبادل حملات پرداختند» نوشت که درگیری میان عربستان و انصارالله یمن بهطور محسوسی تشدید شده و یمنیها پس از پیشروی در مناطق ساحلی دریای سرخ و تصرف جزایری در تنگه بابالمندب، حملات پهپادی و موشکی به اهدافی در عربستان انجام دادهاند.
به گفته سخنگوی نظامی انصارالله، بندر نفتی ینبع و یک پایگاه هوایی در جنوب عربستان هدف قرار گرفتهاند؛ ریاض نیز حملات هوایی به مواضع انصارالله انجام داده است.
این گزارش همچنین از تشدید نبرد در ارتفاعات «کَهْبوب» در جنوب یمن خبر میدهد؛ منطقهای که بر مسیرهای منتهی به بابالمندب اشراف دارد. نیروهای تحت حمایت عربستان مدعی بازپسگیری چند ارتفاع استراتژیک شدهاند. انصارالله پیشتر در ۱۰ سپتامبر شهر بندری المخا و در ۱۱ سپتامبر جزیره میون را تصرف کرده بود.
سیجیتیان هشدار میدهد گسترش جنگ به یمن میتواند بحران انرژی ناشی از اختلال در تردد نفتکشها در تنگه هرمز را تشدید کند. قیمت نفت برنت حدود ۱۰۸ دلار گزارش شده و اختلال طولانیمدت در خط لوله شرق-غرب عربستان میتواند تا ۴ درصد عرضه جهانی نفت را تحت تأثیر قرار دهد. این شبکه همچنین به درخواست محمد بنسلمان از دونالد ترامپ برای حمایت نظامی و محدود ماندن کمک آمریکا به پشتیبانی اطلاعاتی اشاره کرده است.
روزنامه روسی «وزگلیاد» در گزارشی به قلم گئورگ میرزایان، جنبش انصار الله را نیرویی توصیف کرد که تحولات آن میتواند بر سیاست و تجارت جهانی اثر بگذارد. این گزارش با اشاره به عملیات اخیر انصارالله در بابالمندب مینویسد «حوثیها با پیشروی در سواحل غربی یمن، شهر بندری المخا و جزیره پریم را در نزدیکی تنگه در اختیار گرفتهاند؛ تحولاتی که نگرانی عربستان سعودی درباره امنیت مسیرهای صادرات نفت را افزایش داده است.»
به نوشته این رسانه، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در تماسهای متعدد با دونالد ترامپ خواستار مداخله آمریکا علیه یمنیها شده، اما واشنگتن از ورود مستقیم به جبهه جدید خودداری کرده است. گزارش دلیل این رویکرد را تا حدی در ماهیت مستقل تصمیمگیری یمنیها جستوجو میکند.
کریل سمنوف، کارشناس شورای امور بینالملل روسیه، میگوید «حوثیها نیرویی مستقل» هستند و ایران برای آنها متحد و حامی است، نه فرمانده. از این دیدگاه، حتی توافق احتمالی ایران درباره تنگه هرمز الزاماً به توقف عملیات یمنیها در بابالمندب منجر نخواهد شد، زیرا مطالبات آنها به لغو کرد،محاصره هوایی و دریایی یمن مربوط است. وزگلیاد بر همین اساس نتیجه میگیرد که یک جنبش مسلح غیردولتی اکنون در معادلات امنیتی، انرژی و تجارت جهانی نقش مستقیمی پیدا کرده است.
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