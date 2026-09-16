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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۱

انفجار منزل مسکونی در آستانه‌؛ آتش‌نشانان به محل حادثه اعزام شدند

انفجار منزل مسکونی در آستانه‌؛ آتش‌نشانان به محل حادثه اعزام شدند

آستانه‌اشرفیه- در پی انفجار یک منزل مسکونی در خیابان آبیاری آستانه‌ اشرفیه، نیروهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری این شهر به محل حادثه اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه در پی انفجار یک منزل مسکونی در آستانه‌ اشرفیه، نیروهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری این شهر به محل حادثه اعزام شدند.

این حادثه در یک منزل مسکونی واقع در خیابان آبیاری آستانه‌اشرفیه رخ داد و پس از اعلام حادثه، نیروهای سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آستانه‌اشرفیه برای اطفای حریق و امدادرسانی به محل اعزام شدند.

عملیات اطفای حریق در محل حادثه در حال انجام است و جزئیات بیشتری از علت وقوع انفجار و خسارت‌های احتمالی این حادثه اعلام نشده است.

از شهروندان درخواست شده است از تجمع در محل حادثه و ایجاد اختلال در روند عملیات آتش‌نشانان خودداری کرده و با باز نگه داشتن مسیر عبور خودروهای امدادی، امکان امدادرسانی سریع‌تر نیروهای عملیاتی را فراهم کنند.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.

کد مطلب 6949627

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