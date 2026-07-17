خاکستر شدن ۳ منزل مسکونی در حریق آستانه اشرفیه؛ دو نفر مصدوم شدند

علی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۲:۱۰ امروز وقوع حریق در سه واحد مسکونی واقع در خیابان فلسطین آستانه‌اشرفیه به مرکز کنترل ۱۲۵ آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری این شهر اطلاع داده شد.

شهردار آستانه اشرفیه با اشاره به حساسیت موضوع و حجم بسیار بالای آتش، اظهار کرد: با توجه به گزارشات واصله مبنی بر حجم بسیار زیاد آتش و سرایت آن به سایر منازل مسکونی و آپارتمان‌های مجاور، بلافاصله ۳۶ مامور این سازمان همراه با ۶ دستگاه خودروی آتش‌نشانی و یکدستگاه بالابر از ایستگاه‌های شماره یک و ۲ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در لحظات اولیه و با توجه به شدت بسیار زیاد آتش، سرایت به دیواره ایزوگام آپارتمان مجاور و لزوم مهار به موقع آن، آتش‌نشانان اقدام به اطفای حریق از طریق بهره‌گیری از سیستم مانیتور اطفای حریق خودروهای آتش‌نشانی نمودند که ضمن هدایت و پخش صحیح جریان آب، حریق بلافاصله کنترل و مهار گردید.

کیا با اشاره به سرعت سرایت حریق به دیواره آپارتمان مجاور گفت: به‌جهت تسریع در انجام عملیات و پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی، بلافاصله تیم امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر شهرستان و همچنین ۴ دستگاه خودروی پشتیبان آتش‌نشانی و آبرسان از شهرداری‌های لاهیجان، بندرکیاشهر و لولمان درخواست و به محل وقوع حریق اعزام شدند.

وی با تاکید بر اینکه دو مجتمع مسکونی مجاور به دلیل سقف‌های بهم چسبیده در معرض خطر بوده‌اند، تصریح کرد: در این حریق سه منزل مسکونی به طور کامل دچار حریق شده‌اند، یک آموزشگاه فنی‌وحرفه‌ای و یک باب مغازه دچار دود گرفتگی، دو دستگاه خودرو به دلیل قرار گرفتن در محل وقوع حریق دچار صدمه و همچنین سربندی آپارتمان چهار واحدی مجاور، دچار خسارت گردیده است.

شهردار آستانه اشرفیه علت این حادثه را در دست بررسی دانست و تصریح کرد: این حریق با عکس‌العمل سریع، هماهنگ و هجومی، عملیات به‌موقع، هوشیاری و تلاش بی‌وقفه همکاران در سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آستانه‌اشرفیه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار و از سرایت آتش به سایر اماکن مسکونی مجاور و بروز هرگونه خسارات گسترده‌تر جلوگیری به عمل آمد.

کیا در پایان افزود: متاسفانه در این حادثه ۲ نفر از ساکنین دچار صدمه شدند که ماموران اشخاص آسیب‌دیده را به دلیل شدت جراحت وارده تحویل عوامل اورژانس و هلال‌احمر داده اند.