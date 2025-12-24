جزئیات بیشتر از حریق سنگین یک تالار در روستای تمچال آستانه‌ اشرفیه

میثم دریارو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش آتش‌سوزی سنگین تالاری در روستای تمچال آستانه‌اشرفیه (خارج از محدوده شهری) به مرکز کنترل ۱۲۵ گفت: بر اساس گزارشات واصله، ترکیدگی و نشست علمک گاز در مجاورت تالار و همچنین حریق همزمان نمای کامپوزیت تالار و کافه کبابی مجاور به مرکز اطلاع داده شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات‌ایمنی شهرداری آستانه‌اشرفیه افزود: بلافاصله ۲۴ مأمور این سازمان همراه با ۵ دستگاه خودروی آتش‌نشانی و یک دستگاه بالابر از ایستگاه‌های مرکزی و شماره ۲، همچنین ۲ دستگاه خودروی کمکی آبرسان از آتش‌نشانی لاهیجان و بندر کیاشهر به محل اعزام و وارد عملیات اطفا حریق شدند.

وی علت حادثه را در دست بررسی دانست و تصریح کرد: این حریق با عکس‌العمل سریع، عملیات هجومی، هوشیاری و تلاش بی‌وقفه و طاقت‌فرسای همکاران آتش نشانی در کمتر از ۳۰ دقیقه مهار شد و از گسترش حریق و خسارت و همچنین ایجاد هرگونه حوادث احتمالی جلوگیری به عمل آمد.

به گزارش مهر؛ این آتش‌سوزی خسارت جانی در پی نداشت و عملیات کاوش و لکه‌گیری تا ساعت ۲۴ ادامه یافت.