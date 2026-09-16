ادعای رویترز درباره دیدار مقامات آمریکا با نمایندگان انصارالله یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از پنج منبع آگاه مدعی شد مقامهای آمریکایی آخر هفته گذشته با نمایندگان انصارالله یمن در عمان دیدار کردند.
سه منبع مدعی شدند این دیدار که پیشتر اعلام نشده بود، در سفارت آمریکا در مسقط برگزار شد و دو منبع نیز گفتند دولت عمان، که از مدتها پیش بهعنوان میانجی منطقهای فعالیت میکند، در سازماندهی این نشست نقش داشته است.
به ادعای دو منبع، در این دیدار که یکی از منابع زمان آن را روز یکشنبه اعلام کرد، انصارالله یمن به مقامهای آمریکایی گفتند قصد حمله به کشتیهای آمریکایی را ندارند و به آتشبس سال ۲۰۲۵ با آمریکا پایبند هستند.
یکی از منابع گفت که این گروه اعلام کرده است که فقط کشتی های متعلق به عربستان سعودی را هدف قرار می دهد.
بر اساس اظهارات دو منبع، طرف آمریکایی در این نشست از سوی کارکنان سفارت آمریکا در مسقط نمایندگی میشد.
مبارزان یمنی هفته گذشته کنترل مؤثر خود بر سراسر ساحل دریای سرخ یمن از جمله بندر المخا و جزیره میون در تنگه بابالمندب در ورودی این آبراه را به دست گرفتند.
بنابر گزارشها، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی هفته گذشته و در پی پیشرویهای گسترده انصارالله با ترامپ تماس گرفت و خواستار حمایت نظامی آمریکا شد.
رویترز پیشتر گزارش داده بود که واشنگتن به ریاض اعلام کرده است که مستقیماً وارد جنگ نخواهد شد.
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