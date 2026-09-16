گوترش: تنها راه موضوع ایران، مذاکره است؛ مناقشه یمن راهکار نظامی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل امروز چهارشنبه بدون اشاره به اینکه تنگه راهبردی هرمز پیش از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و ناامن سازی منطقه ایمن بوده و تردد از آن به آسانی انجام می شد، گفت: آزادی کشتیرانی در تنگه‌ های هرمز و باب‌المندب باید مطابق با قوانین بین‌المللی احیا و رعایت شود. کاهش تنش در خاورمیانه (غرب آسیا) باید اولویت اصلی باشد و طرفین باید از هرگونه اقدامی که به غیرنظامیان آسیب می‌ رساند، دست بردارند. هیچ راهی برای پیشبرد امور در خاورمیانه جز کاهش تنش ها، دیپلماسی و گفتگو وجود ندارد.

دبیرکل سازمان ملل بدون محکوم کردن جنایت های اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم فلسطین و لبنان در واکنشی صرفا لفظی در این خصوص گفت: اسرائیل اجرای طرح صلح غزه را به شکل کنونی آن نمی‌ پذیرد؛ حملات مداوم این رژیم، غیرنظامیان را تهدید می‌کند. زمان آن فرا رسیده است که الحاق تدریجی کرانه باختری و هرگونه اقدامی که می‌ تواند منجر به پاکسازی قومی شود، متوقف گردد. طرح صلح برای غزه باید به‌طور کامل اجرا شود و جریان بی‌مانع کمک‌های بشردوستانه تضمین گردد. اسرائیل طرفی است که از اجرای طرح صلح خودداری می‌کند. زمان آن فرا رسیده است که به گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری پایان داده شود، تلاش‌ها برای پاکسازی قومی متوقف گردد و از راهکار تشکیل دو دولت حمایت شود. در کرانه باختری، شاهد الحاق تدریجی اراضی و تخلفات شهرک‌نشینان هستیم که گاه با حمایت نیروهای امنیتی صورت می‌گیرد و این اقدامات مطلقاً غیرقابل‌قبول است. باید شرایطی برای ایجاد ارتباط میان غزه و کرانه باختری فراهم شود تا چشم‌انداز راهکار تشکیل دو دولتی حفظ گردد.

آنتونیو گوترش، اضافه کرد: بدون حل بحران فلسطین و اسرائیل، صلح در خاورمیانه (غرب آسیا) و بدون حل بحران سودان، صلح در شاخ آفریقا محقق نخواهد شد. وضعیت سودان هولناک بوده و بحران انسانی در آنجا ویرانگر است. شماری از کشورهای خارجی به درگیری‌ ها در سودان دامن می‌زنند و باید در قبال این مداخلات پاسخگو باشند. هیئت کارشناسان شورای امنیت سازمان ملل به صراحت نتیجه‌گیری کرده است که مداخلات خارجی در مناقشه سودان وجود دارد. «شورای صلح» جایگزینی برای سازمان ملل در غزه نیست؛ سازمان ملل با وجود موانع موجود، هدایت شماری از فعالیت‌ها را در این باریکه برعهده دارد.

وی در خصوص درگیری های در اوکراین هم گفت: اکنون زمان برقراری آتش‌بس در اوکراین به عنوان گامی نخست به سوی صلحی عادلانه، پایدار و فراگیر بر اساس منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل است. دستیابی به آتش‌بس در اوکراین و فراهم‌ سازی شرایط برای گذار به صلحی عادلانه، امری حیاتی است.

گوترش در موضع گیری یکجانبه و بی اشاره به حملات ریاض به ارتش و رزمندگان یمنی ادعا کرد: ما حملات حوثی‌ ها (ارتش و مبارزان یمنی) به زیرساخت‌ های غیرنظامی در عربستان سعودی و ایجاد مانع در مسیر کشتیرانی در تنگه باب‌ المندب را قویاً محکوم می‌کنیم! دستیابی به راه‌حل نظامی برای مناقشه یمن بعید به نظر می‌رسد. حفظ مسیری برای مذاکرات جدی جهت حل‌ و فصل مناقشه یمن حائز اهمیت است.

دبیرکل سازمان ملل اذعان کرد: اصلاح شورای امنیت ضروری است؛ ترکیب کنونی شورا بازتاب‌دهنده جهان دهه‌های گذشته است، نه جهان امروز. شکاف‌های ژئوپلیتیک و قدرت‌هایی که قوانین بین‌المللی را نقض کرده و بر شورای امنیت اعمال نفوذ می‌کنند، در فلج شدن این نهاد نقش داشته‌اند. وقتی قدرت‌های بزرگ در ارائه الگویی مناسب برای احترام به حقوق بین‌الملل ناکام می‌مانند، سایر کشورها احساس می‌کنند که می‌توانند بدون نگرانی از مجازات، هر طور که می‌خواهند عمل کنند.

گوترش در پاسخ به پرسشی درباره احتمال برگزاری نشستی میانجی‌گرانه میان ایران و آمریکا اظهار داشت: ما تنها می‌توانیم رویدادهایی را سازماندهی کنیم که طرف‌ های ذی‌نفع مایل به مشارکت در آن‌ها باشند. هیچ راه‌حلی برای بحران مربوط به ایران بدون گفتگو وجود ندارد؛ و مهم است که چنین گفتگویی در سازمان ملل یا مکان‌های دیگر انجام شود.