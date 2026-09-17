به گزارش خبرنگار مهر، شبکه‌های مختلف سیما فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی متنوعی چون «بید مجنون»، «ابریشم سرخ»، «پول‌ساز»، «رز زرد» و «او را برایم بیاور» را در روزهای پایانی این هفته روی آنتن می‌برند. در این گزارش به معرفی و بررسی این آثار می‌پردازیم.

«بید مجنون» و آزمون سخت ایمان در روشنایی

فیلم سینمایی «بید مجنون» محصول سال ۱۳۸۳ به کارگردانی مجید مجیدی، پنجشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۲۱ از شبکه نمایش روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی پرویز پرستویی، رویا تیموریان، آفرین عبیسی، محمود بهرازنیا و لیلا اوتادی آمده است: یوسف استاد دانشگاهی که از ۸ سالگی بینایی خود را از دست داده‌است، پس از سال‌ها در پی یک عمل جراحی در خارج از کشور، معجزه می‌بیند و بینایی‌اش را بازمی‌یابد. او که پیش از عمل با خدای خود عهد بسته بود تا در صورت توانِ دوباره برای دیدن، در مسیر رضایت او قدم بردارد، پس از بازگشت به کشور با وسوسه‌ها و چالش‌های کاملاً جدیدی مواجه می‌شود. روشنایی، دنیای پر زرق‌وبرقی را به روی یوسف باز می‌کند که نه‌تنها آرامش زندگی گذشته‌اش را به هم می‌ریزد، بلکه ایمان و عهدش با خدا را در معرض امتحانی بسیار دشوار قرار می‌دهد.

این فیلم یکی از آثار موفق مجید مجیدی است که در بیست‌وسومین دوره جشنواره فیلم فجر درخشش چشمگیری داشت و موفق شد چهار سیمرغ بلورین از جمله سیمرغ بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش اول مرد را به خود اختصاص دهد. «بید مجنون» از وب‌سایت آی‌ام‌دی‌بی (IMDb) نمره خوب ۷.۳ را کسب کرده است.

«او را برایم بیاور» و دوراهی اخلاقی در یک سفر جاده‌ایِ خونین

فیلم سینمایی جدید و استرالیایی «او را برایم بیاور» در ژانر جنایی و دلهره‌آور، محصول سال ۲۰۲۳ به کارگردانی لوک اسپارک، پنجشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۱۵ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم پرالتهاب با بازی بری پپر، جیمی کاستا و سم نیل آمده است: راننده‌ای میانسال و بی‌نام که برای یک باند تبهکار کار می‌کند، دستور شبانه و مشکوکی از رئیس سرسخت خود دریافت می‌کند؛ او باید جوانی به نام جیک را سوار کرده و نزد او ببرد. جیک پیش‌تر به همراه راننده به یک شرخر دستبرد زده بود. راننده در طول مسیر با جیک هم‌کلام شده و با جنبه‌های انسانی زندگی این جوان آشنا می‌شود. اما این سفر جاده‌ای آبستن حوادث پیش‌بینی‌نشده‌ای است؛ از درگیری با بزهکاران در پمپ‌بنزین تا تعقیب و گریز با موتورسواران مسلح. همه این اتفاقات دست به دست هم می‌دهند تا راننده را بر سر یک دوراهی سخت اخلاقی قرار دهند.

این فیلم در سایت راتن تومیتوز موفق به کسب امتیاز ۴۳ درصد شده است و در سایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۵.۳ را دارد.

در یکی از نقدهای راتن تومیتوز درباره آن آمده است: «اگرچه «او را برایم بیاور» در بخش‌هایی گرفتار کلیشه‌های آشنای ژانر جنایی می‌شود، اما نقش‌آفرینی محکم بری پپر در نقش راننده‌ای با وجدانِ بیدارشده، آن را به تریلری سرگرم‌کننده تبدیل می‌کند.»

«ابریشم سرخ» از شبکه یک پخش می‌شود

فیلم سینمایی جدید «ابریشم سرخ» محصول مشترک سال ۲۰۲۵ کشورهای روسیه و چین به کارگردانی آندری ولگین، پنجشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی میلوش بیکوویچ و النا پودکامینسکایا آمده است: در سال ۱۹۲۷، گروهی از پیک‌های چینی مأموریت می‌یابند اسناد فوق‌محرمانه‌ای را از طریق قطار ترانس‌سیبری به مسکو برسانند. اما جاسوسان خارجی و قاتلان مزدور نیز با هویتی جعلی وارد قطار شده‌اند. با شروع قتل‌های مرموز، نیکلای گارین، مأمور اطلاعاتی سابق روسیه، تلاش می‌کند پیک‌ها را زنده نگه دارد. در طول این مسیر سرد مشخص می‌شود که حتی افراد به‌ظاهر متحد نیز قابل اعتماد نیستند و درگیری برای تصاحب اسناد به یک نبرد خونین تبدیل می‌شود.

«ابریشم سرخ» که با الهام از وقایع تاریخی ساخته شده‌است، یکی از پروژه‌های بزرگ فرهنگی مشترک روسیه و چین است و در گیشه روسیه فروش بسیار موفقی داشت. این فیلم در پایگاه بین‌المللی آی‌ام‌دی‌بی میانگین نمره ۶.۵ را از سوی مخاطبان دریافت کرده است.

به نوشته منتقد «گلوبال تایمز»: «ابریشم سرخ با روایتی مبتنی بر وقایع تاریخی و تدوین تند و تیز، یک اثر اکشن و پرتعلیق خلق کرده که مخاطب را تا انتها با خود همراه می‌کند.»

«پول‌ساز» روی آنتن می‌رود

فیلم سینمایی جدید «پول‌ساز» محصول سال ۲۰۲۶ کشور فرانسه به کارگردانی ژان-پل سالومه، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان این فیلم با نقش‌آفرینی ردا کاتب و سارا ژیرودو آمده است: در دوران پس از جنگ جهانی دوم، یک مهندس جوان لهستانی به نام یان بوجارسکی بدون داشتن هویت رسمی وارد فرانسه می‌شود. نداشتن مدارک هویتی باعث می‌شود او نتواند اختراعاتش را ثبت کند. او سرانجام پیشنهاد یک گانگستر را برای چاپ اسکناس می‌پذیرد. دقت وسواس‌گونه او باعث می‌شود اسکناس‌های تقلبی با کیفیتی بی‌نظیر تولید کند و به بلای جان بانک مرکزی فرانسه تبدیل شود. او هم‌زمان در کنار خانواده‌اش زندگی به ظاهر معمولی و دوگانه‌ای دارد تا اینکه بازرس ماتی دستگیری او را به وسواس دائمی خود تبدیل می‌کند.

این فیلم بر اساس داستان واقعی یکی از بزرگ‌ترین جاعلان تاریخ فرانسه که به «سزان پول‌های تقلبی» مشهور بود، ساخته شده است. فیلم «پول‌ساز» توانسته از کاربران وب‌سایت آی‌ام‌دی‌بی نمره خوب ۷ را دریافت کند.

«رز زرد» و سفری پرالتهاب به دل تاریکی و وحشت

فیلم سینمایی «رز زرد» در ژانر دلهره‌آور، محصول سال ۱۳۸۱ به کارگردانی داریوش فرهنگ، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی امین حیایی، بهرام رادان، حدیث فولادوند و مرجان محتشم آمده است: داوود و لیلی در شب عروسی خود تصمیم می‌گیرند راهی جاده‌های شمال شوند. آنها با زوج جوانی به نام‌های مهشید و آرش همسفر می‌شوند. اما این سفر تفریحی خیلی زود به کابوس تبدیل می‌شود؛ آرش در تاریکی جاده با مردی سیاه‌پوش تصادف کرده و باعث مرگ او می‌شود. او با همدستی داوود جسد را به درون مردابی پرتاب می‌کند. پس از این اتفاق، داوود که دچار عذاب وجدان شده تصمیم به بازگشت می‌گیرد، اما مخالفت شدید آرش به درگیری خطرناکی میان آنها می‌انجامد.

«رز زرد» یکی از معدود تجربه‌های سینمای ایران در اوایل دهه هشتاد برای نزدیک شدن به ژانر تریلر روان‌شناختی است که به دلیل فضاسازی دلهره‌آور و استفاده از بازیگران جوان، در زمان اکران خود بسیار مورد توجه قرار گرفت.