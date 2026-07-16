به گزارش خبرنگار مهر، فیلمهای سینمایی مختلفی چون «۱۲ سال بردگی»، «تباهی»، «بید مجنون» و «هامرشولد»، «استیو» و «در آغوش درخت» در آخر این هفته از شبکههای مختلف سیما روی آنتن میروند. در ادامه این گزارش به معرفی و مرور این آثار میپردازیم.
«هامرشولد» از شبکه یک پخش میشود
فیلم سینمایی «هامرشولد» محصول سال ۲۰۲۳ به کارگردانی پر فلای پنجشنبه ۲۵ تیر ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی میکائیل پرسبرانت، فرانسیس شولر و سیان بری در سال ۱۹۶۱ آغاز میشود، زمانی که دیپلمات سوئدی داگ هامرشولد، یک سال دیگر به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد ابقاء میشود. او به عنوان رهبری صلحطلب و پرتلاش در بحرانهای مهم جهانی به خصوص در موضوع استعمارزدایی از آفریقا شناخته میشود. در این بین شاهد آغاز بحران کنگو در این کشور هستیم. جایی که مویز چومبو با حمایت و سرسپردگی به بلژیک طی کودتایی یک حکومت تجزیهطلب در استان کاتانگای کنگو ایجاد کرده است و باعث بروز بحران کنگو شده است. در میان این ناآرامیها، هامرشولد فکر میکند که سازمان ملل باید در این بحران مداخله کند. این امر با اعزام نیروهای حافظ صلح به این کشور در تابستان ۱۹۶۰ انجام میشود. از طرفی پاتریس لومومبا رهبر استقلال کنگو احساس خطر میکند و هامرشولد هم تلاش میکند او را نجات دهد اما ... .
این فیلم سینمایی از وبسایت آیامدیبی نمره ۶.۵ را به دست آورد و فروش جهانی معادل حدود ۳۰۰ هزار دلار داشت.
کارلوس مارانون منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: این فیلم یک ادای احترام به دیپلماتی سوئدی با همین نام و دبیرکل سازمان ملل متحد است که در یک سانحه هوایی نامعلوم در سال ۱۹۶۱ ناپدید شد.
تماشای «۱۲ سال بردگی» با بازی مایکل فاسبندر
فیلم سینمایی «۱۲ سال بردگی» به کارگردانی استیو مککوئین پنجشنبه ۲۵ تیر ساعت ۲۴ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی چیویتل اجیوفور، مایکل فاسبندر و بندیکت کامبربچ آمده است: سال ۱۸۴۱، سالومون نورثاپ یک سیاهپوست آزاد است که با همسر و فرزندانش زندگی میکند. او با نواختن ویولن امرار معاش میکند. یک شب توسط چند نفر اراذل و اوباش اغفال شده، به وسیله آنها مسموم و بهعنوان برده فروخته میشود. به هوش که میآید، خود را در غل و زنجیر میبیند. سپس به مزارع پنبه در جنوب آمریکا برده میشود و ... .
«۱۲ سال بردگی» بر اساس زندگینامهای به همین نام اثر ساموئل نورثاپ ساخته شد و توانست جوایز بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین بازیگر نقش مکمل زن را از آن خود کند. این فیلم از وبسایت آیامدیبی نمره ۸.۱ و از وبسایت راتنتومیتوز نمره قابل توجه ۹۵ را به دست آورد.
این فیلم مککوئین با بودجهای ۲۰ میلیون دلاری ساخته شد و توانست در فروش جهانی به رقم بیش از ۱۸۷ میلیون دلار دست پیدا کند.
کندیس فردریک منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: فیلم «۱۲ سال بردگی» که همزمان بلندپروازانه، صادقانه و وحشتناک است، شاید آسانترین فیلمی نباشد که بیش از یک بار بتوان آن را تماشا کرد، اما با یک بار دیدن، برای همیشه در خاطرتان خواهد ماند.
تماشای یکی از جدیدترین فیلمهای کیلین مورفی
فیلم سینمایی جدید «استیو» محصول سال ۲۰۲۵ به کارگردانی تیم میلانتس پنجشنبه ۲۵ تیر ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی کیلین مورفی، تریسی آلمن، جی لیکورگو، سیمبی آجیکاوو و امیلی واتسون آمده است: مدرسه استتنوود، مدرسهای که برای تعلیم و تعلم جوانان زیر ۱۸ سال که مشکلات روحی و روانی و پرخاشگری دارند، تاسیس شده است. قرار است ظرف ۶ ماه از سوی هیئت امنای مدرسه منحل شود. در این میان استیو معلم و مدیر سختکوش مدرسه تحت فشار این تصمیم توان روحیاش را از دست داده. او که چندی پیش در یک سانحه تصادف رانندگی باعث مرگ یک دختربچه شده و آسیب بدنی زیادی دیده هنوز نتوانسته ترومای خود را درمان کند و از داروهای مسکن قوی استفاده میکند. فیلم یک روز کامل از ۸ صبح تا ۸ صبح روز بعد ادامه پیدا میکند. در این روز یک گروه مستندساز در مدرسه حضور دارد و از مربیان و شاگردان مصاحبه میگیرد. فضای مدرسه بسیار مشوش است و استیو مدام مانع دعوای بچهها میشود. تا این که ... .
«استیو» که نخستین بار در جشنواره تورنتو به نمایش در آمد موفق شد تا از وبسایت آیامدیبی نمره ۶.۴ و از وبسایت راتنتومیتوز نمره ۷۸ را به دست آورد.
رابرت لوین منتقد سینما درباره این اثر گفته است: آنچه از همه مهمتر است این است که فیلم با قلبی فراخ و گشوده و با دلسوزیای لازم برای دیدن ارزش زندگی این نوجوانان به جای اینکه صرفاً آنها را از بین ببرد، به داستانهای این افراد و ماموریت چالشبرانگیزشان میپردازد.
«در آغوش درخت» از شبکه چهار پخش میشود
فیلم سینمایی «در آغوش درخت» محصول سال ۱۴۰۱ به کارگردانی بابک خواجه پاشا جمعه ۲۶ تیر ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن میرود.
در این فیلم خواهیم دید: کیمیا با همسرش فرید و فرزندانش در نزدیکی ارومیه زندگی می کند. او سال ها مبتلا به سندروم ترس از دوری است و از ۱۵ کیلومتری روستای خود دورتر نشده است. او و فرید اگرچه زندگی خوبی داشتهاند اما حالا پس از ۱۲ سال تصمیم گرفتهاند توافقی جدا شوند و فرزند بزرگتر با فرید و فرزند کوچک تر با کیمیا زندگی کند. آنها به دلیل وابستگی شدید فرزندانشان به هم به بهانههای مختلف آنان را از هم جدا میکنند. بچهها این موضوع را فهمیدهاند. برادر بزرگتر به برادر کوچک قول میدهد که مانع جدایی شود. روزی در یکی از این جداییهای ساختگی بچهها به کنار رودخانه میروند و مادر گمان میکند آنها در آب افتادهاند و ... .
مارال بنی آدم، جواد قامتی و روح الله زمانی در فیلم سینمایی «در آغوش درخت» بازی کردهاند.
«در آغوش درخت» توانست در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول و بهترین فیلمنامه را از آن خود کند.
تماشای فیلمی از مجید مجیدی در شبکه نمایش
فیلم سینمایی «بید مجنون» محصول سال ۱۳۸۳ به کارگردانی مجید مجیدی پنجشنبه ۲۵ تیر ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم سینمایی درباره مردی است که پس از سالها، طی عمل جراحی که در خارج از کشور انجام میگیرد، بینایی خود را باز مییابد؛ و در ادامه با مشکلاتی در زندگی مواجه میشود. نابینایی که از ۸ سالگی بینایی خود را از دست دادهاست امیدی مییابد برای دیدن دوباره رنگها و خطوط زندگی عادی. وی با خدای خویش عهد میبندد که در صورت توان مجدد برای بینایی در راه خداوند زندگی کند، اما ... .
پرویز پرستویی، رویا تیموریان و لیلا اوتادی در فیلم سینمایی «بید مجنون» نقشآفرینی کردهاند.
«بید مجنون» که ششمین اثر مجید مجیدی بود در بیست و سومین دوره جشنواره فیلم فجر توانست سیمرغهای بلورین بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین فیلم از نگاه مخاطبان را از آن خود کند.
تماشای یک درام اکشن با بازی تام هاردی
فیلم سینمایی جدید «تباهی» محصول سال ۲۰۲۵ به کارگردانی گرت ایوانز، پنجشنبه ۲۵ تیر ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی تام هاردی، لاکهارت اوگیلوی، کوئلین سپولودا، جاستین کورنویل و جیم سزار خواهیم دید: کارآگاه مجروحی برای نجات پسر یک سیاستمدار وارد دنیای تبهکاران می شود و هزارتویی پیچیده از فساد و دسیسه را کشف می کند که تمام شهر را طعمه خود کرده است اما ... .
«تباهی» نمرات ناامیدکنندهای را کسب کرد و از وبسایت آیامدیبی نمره ۵.۶ و از وبسایت راتنتومیتوز نمره ۶۴ را به دست آورد.
لیندا ماریک منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: گرت ایوانز شاید اینجا و با به چالش کشیدن مخاطب و دست و پنجه نرم کردن با مفاهیمی چون اخلاق، وفاداری و شکستهای شخصی تا حدودی به اعماق آبها برود، اما او هرگز از کاری که در آن بهترین است غافل نمیشود؛ یعنی ارائه با مهارت هرج و مرج که یادآوری بیرحمانهای است از اینکه چرا ایوانز همچنان یکی از حیاتیترین صداهای سینمای اکشن است.
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