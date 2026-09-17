ظفرقندی: مسئله جمعیت فقط موضوع وزارت بهداشت نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، با اشاره به اینکه سلامت یکی از مهمترین نعمتهای زندگی انسان است، افزود: هیچ جامعهای بدون انسانهای سالم و برخوردار از رفاه و آرامش نمیتواند مسیر توسعه را طی کند. به همین دلیل، باید نگاه خود را از حوزه درمان صرف فراتر ببریم و سلامت را به محور فعالیتهای خود تبدیل کنیم.
وی با تاکید بر اینکه سلامتمحوری به معنای تمرکز صرف بر دارو و درمان نیست، گفت: مسائل مهمی مانند سبک زندگی، تغذیه، تحرک، ورزش، سلامت روان، آلودگی هوا، حوادث و بسیاری از عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، باید مورد توجه قرار گیرد.
ظفرقندی ادامه داد: یکی از نمونههای مهم در این زمینه، افزایش چاقی در میان کودکان است که میتواند زمینهساز ابتلا به دیابت، فشار خون، کبد چرب و بسیاری از بیماریهای دیگر شود. این موضوع بیش از آنکه صرفا یک مسئله درمانی باشد، به سبک زندگی، میزان تحرک، تغذیه و نحوه استفاده کودکان از ابزارهای دیجیتال مربوط است.
وی همچنین بر اهمیت نقش رسانهها در افزایش آگاهی عمومی درباره بیماریها تاکید کرد و گفت: سرطان پستان یکی از نمونههایی است که تشخیص زودهنگام در آن اهمیت بسیار زیادی دارد و بخش مهمی از این تشخیص میتواند با افزایش آگاهی و توجه خود فرد نسبت به علائم بیماری انجام شود.
وزیر بهداشت با اشاره به مطالعات انجام شده درباره مرحله مراجعه بیماران مبتلا به سرطان پستان در سالهای گذشته، اظهار کرد: در گذشته درصد قابل توجهی از بیماران در مراحل پیشرفته بیماری مراجعه میکردند، در حالی که اگر بیماری در مراحل اولیه شناسایی شود، امکان درمان بسیار بیشتر است. این موضوع بیش از هر چیز به آموزش، خودمراقبتی و افزایش سواد سلامت نیاز دارد.
ظفرقندی افزود: در جامعه ما، سلامت یک فرد تنها موضوع همان فرد نیست و بیماری اعضای خانواده میتواند کل خانواده را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین ارتقای سلامت باید به عنوان یک سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، آلودگی هوا را یکی از مسائل جدی دانست و گفت: سالانه شمار قابل توجهی از مردم در ایران تحت تاثیر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند و این مسئله نشان میدهد که سلامت صرفا در بیمارستان و اتاق عمل تامین نمیشود.
وزیر بهداشت همچنین با اشاره به آمار بالای مرگومیر ناشی از حوادث جادهای در کشور، تصریح کرد: در حوزه تروما، پزشک زمانی که فرد آسیبدیده را به بیمارستان میرساند، تلاش میکند او را درمان کند، اما کار اساسی این است که از وقوع حادثه جلوگیری کنیم. باید از مسئولان و دستگاههای مربوط پرسید چرا جادهای که محل وقوع حوادث است، ایمن نیست و چرا خودروها در تصادفات کوچک چنین تلفات سنگینی ایجاد میکنند.
وی با تاکید بر ضرورت مقابله با باورهای غلط در حوزه درمان، خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهم، افزایش سواد عمومی سلامت است. مردم باید بدانند چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنند و نباید به دلیل باورهای غلط یا ناآگاهی، مراجعه و تشخیص بیماری را به تأخیر بیاندازند.
ظفرقندی ادامه داد: مواردی داشتهایم که افراد به دلیل باورهای غلط یا ناآگاهی، برای مدت طولانی نسبت به علائم بیماری بیتوجه بودهاند و زمانی مراجعه کردهاند که بیماری پیشرفت کرده است. رسانه میتواند با یک جمله درست و بهموقع، اثرگذاری بسیار بیشتری از دهها پیام رسمی داشته باشد.
وزیر بهداشت با تاکید بر اهمیت موضوع جمعیت، گفت: مسئله جمعیت صرفا یک موضوع وزارت بهداشت نیست و عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متعددی بر آن تأثیرگذار است. بنابراین برای حل این مسئله باید مجموعهای از دستگاهها و نهادهای مختلف در کنار یکدیگر فعالیت کنند.
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