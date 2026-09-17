حسن شمسی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از سال گذشته با دستور استاندار، قرارگاه اقتصادی استان تشکیل شد که با تلفیق کارگروه تنظیم بازار، کارگروه سیاست‌گذاری گندم، آرد و نان و تعزیرات حکومتی، اقدامات مشترکی را در حوزه نظارت، تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم و کنترل قیمت‌ها دنبال می‌کند.

وی تصریح کرد: سال گذشته جلسات متعددی در این زمینه برگزار شد و رصد میدانی بازار به‌صورت روزانه توسط معاونت‌ها و ادارات مرتبط انجام گرفت، امسال نیز تاکنون ۱۲ جلسه مشترک کارگروه تنظیم بازار و قرارگاه اقتصادی تشکیل شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیارب با اشاره به وضعیت مطلوب فراوانی کالا در استان نسبت به برخی استان‌های دیگر که با کمبود مواجه بودند، افزود: گرانی کالا موضوع جداگانه‌ای است اما با گران‌فروشی به شدت مبارزه می‌شود، سال گذشته بیش از ۱۸ هزار مورد بازرسی انجام شد و از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ بازرسی صورت گرفته که بخش قابل توجهی از آن در قالب گشت‌های مشترک بوده و بین ۱۵ تا ۲۰ درصد این بازرسی‌ها به تشکیل پرونده و ارسال به تعزیرات حکومتی منجر شده است.

شمسی‌پور یادآور شد: بازار همچنان به‌صورت مستمر رصد می‌شود و در صورت پیش‌بینی هرگونه کمبود احتمالی، از قبل برنامه‌ریزی لازم انجام می‌گیرد تا بازار با شوک کمبود مواجه نشود، ممکن است در ایام خاص و به دلیل تقاضای بالا، کمبود مقطعی چندساعته رخ دهد اما بلافاصله جایگزین می‌شود و در حوزه تنظیم بازار مشکلی وجود نداشته است.

وی به عملکرد حوزه صنایع اشاره کرد و گفت: سال گذشته بیش از ۱۲۰ پروانه بهره‌برداری ایجادی یا توسعه‌ای صادر شد و از ابتدای امسال تاکنون ۶۵ پروانه صادر شده است که ارزش سرمایه‌گذاری این پروانه‌ها بیش از ۱۵ همت و ظرفیت اشتغال آن بیش از ۱۲۰۰ نفر برآورد می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان داشت: در بخش جوازهای فعالیت نیز بیش از ۲۵۹ جواز با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۱ درصد و ۳۱۰ جواز با پیشرفت فیزیکی ۶۱ تا ۸۰ درصد وجود دارد و در صورت بهره‌برداری این واحدها، ظرفیت اشتغال اسمی به ۱۱ هزار نفر می‌رسد اما با میانگین تولید ۶۰ درصد، پیش‌بینی می‌شود حداقل بیش از ۵۰۰۰ نفر اشتغال واقعی در بخش صنعت و صنایع معدنی ایجاد شود.

شمسی‌پور ادامه داد: استان دارای ۱۶۸ معدن است که ۱۲۱ مورد آن فعال بوده و برای بیش از هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند، این معادن علی‌رغم مشکلات موجود در سطح کشور، به فعالیت خود ادامه می‌دهند و مسائل مرتبط در جلسات تخصصی کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای معادن استان و جلسات کارشناسی بررسی و حل شده است.

وی خاطرنشان کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید امسال بیش از ۱۵ جلسه اصلی و بیش از ۳۰ جلسه کارشناسی برگزار کرده و مشکلات بسیاری از واحدها حل شده است، بیش از ۱۶۰ مصوبه به تصویب رسیده که از این تعداد بالای ۱۴۵ مصوبه به‌طور کامل عملیاتی شده و بقیه نیز در دست اجراست و موارد انگشت‌شماری که مربوط به سطح ملی بوده به تهران ارسال شده و در حال پیگیری است.