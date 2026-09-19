الگوی مصرف برق در ۶ شهرستان کهگیلویه و بویراحمد پاییزی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول روستائی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس چارچوب سراسری خدمات مشترکین توانیر، الگوی مصرف برق در این ۶ شهرستان از ابتدای مهرماه تغییر خواهد کرد.

وی افزود: الگوی مصرف برق، سقف مشخصی از میزان مصرف ماهانه برق برای هر خانوار است و هزینه مصرف مازاد بر این سقف به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با بیان اینکه الگوی مصرف برق متناسب با تغییر فصل و شرایط آب‌وهوایی مناطق مختلف تعیین می‌شود، اظهار کرد: الگوی مصرف مشترکان در کهگیلویه و بویراحمد نیز مطابق روال هر سال، از ابتدای مهرماه تغییر خواهد کرد.

وی بیان کرد: بر این اساس، الگوی مصرف برق در شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون از ۳۰۰ کیلووات‌ساعت به ۲۰۰ کیلووات‌ساعت در ماه کاهش می‌یابد و این مناطق از الگوی «ایام گرم مناطق عادی» وارد الگوی «ایام غیرگرم مناطق عادی» می‌شوند.

روستایی ادامه داد: در شهرستان‌های کهگیلویه، چرام و لنده نیز الگوی مصرف برق از ۲۵۰۰ کیلووات‌ساعت به ۱۵۰۰ کیلووات‌ساعت در ماه کاهش می‌یابد و این مناطق از الگوی «گرمسیر یک» به «گرمسیر دو» منتقل خواهند شد.

وی از مشترکان برق خواست با توجه به کاهش الگوی مصرف در فصل پاییز، مدیریت مصرف برق را جدی گرفته و نسبت به رعایت الگوی تعیین‌شده اهتمام بیشتری داشته باشند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تاکید کرد: رعایت الگوی مصرف می‌تواند علاوه بر جلوگیری از افزایش هزینه و صدور صورتحساب‌های نامتعارف، در مدیریت بار شبکه و تأمین پایدار برق مشترکان نیز مؤثر باشد.