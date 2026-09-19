محمد فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط خود برای همراهی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در بازی های آسیایی گفت: بعد از بازی های کشورهای اسلامی و به خاطر وقفه ای که به خاطر مصدومیت در تمریناتم ایجاد شد، دچار تزلزل در شرایط آمادگی شدم. این مدت نقدهای زیادی به عملکردم بابت چگونگی حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان وارد شد که برخی را می پذیرم.

وی ادامه داد: البته برای این دو رویداد من در اوج آمادگی لازم نبود به خصوص که در مجموع بازی های آسیایی برای مان اهمیت بیشتری داشت و به گونه ای روند تمرینی را پیش می بردم که بتوانم برای این بازی ها آمادگی کامل و لازم را به دست بیاورم. با این حال به انتقاداتی که مطرح می شد، توجه داشتم. برخی انتقادات درست بود و حتی سعی کردم با مورتوجه قرار دادن آنها، شرایط را بهتر کنم اما پرواضح بود که برخی انتقادات هم کاملا غیرفنی و فقط از روی غرض مطرح می شد.

ملی پوش شمشیربازی اسلحه سابر تاکید کرد: طبیعی است هر ورزشکاری قصدش از حضور در مسابقات کسب بهترین نتیجه ممکن است. من هم با همین هدف طی ماه های اخیر تمریناتم را دنبال کردم. به انتقادات دلسوزانه توجه داشتم و تمرکزم روی وضعیت تمرینی ام بود طوریکه امروز نسبت به رویدادهای اخیر آمادگی بهتری برای بازی های اسیایی دارم.

فتوحی در مورد مدال آوری شمشیربازی در بازی های آسیایی گفت: در دو بخش انفرادی و تیمی شرکت می کنیم و در هر دو بخش هم شانس مدال اوری داریم. البته برای من مدال تیمی دلچسب است از این حیث که دو نفر از هم تیمی هایم مدالی از این بازی ها ندارند، دوست دارم مدال تیمی بگیریم تا این موفقیت به نام شان ثبت شود به خصوص که در آینده شان تاثیر دارد. از طرفی مدال انفرادی هم برای خودم مهم است.

شمشیرباز اسلحه سابر ایران تاکید کرد: می توانم بگویم هدف شخصی ام از بازی های آسیایی دستیابی به مدال انفرادی است تا این مدال را به کارنامه ام اضافه کنم.