آخرین تمرین تیم فوتبال امید پیش از دیدار با چین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، شاگردان حسین عبدی از ساعت ۱۳:۳۰ امروز (شنبه ۲۸ شهریور) به وقت محلی، در یکی از مجموعه‌های ورزشی تویوتا در شهر ناگویا آخرین برنامه تمرینی خود را پیش از دومین دیدار مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ پشت سر گذاشتند.

این جلسه تمرینی حدود ۷۰ دقیقه به طول انجامید و بازیکنان تیم امید در بخش‌های مختلف تمرین، برنامه‌های موردنظر کادر فنی را مرور کردند.

در حاشیه تمرین امروز، چند نفر از علاقه‌مندان ژاپنی نیز با حضور در محل تمرین تیم امید، به استقبال ملی‌پوشان ایران آمدند. آنها با در دست داشتن پلاکاردهایی به زبان‌های فارسی، ژاپنی و انگلیسی، پیام‌هایی همچون "خدا قوت"، "به ژاپن خوش آمدید" و "امیدوارم موفق باشید" را به ملی‌پوشان منتقل کردند؛ اقدامی که نشان‌دهنده استقبال و علاقه آنها به حضور تیم ایران در ژاپن بود.

ملی‌پوشان در ابتدای تمرین بدن‌های خود را گرم کردند و سپس زیر نظر کادر فنی وارد بخش‌های اصلی برنامه شدند. کار با نردبان‌های تمرینی در اطراف زمین، حفظ توپ و تمرین‌های مربوط به ارسال‌های زمینی از جمله بخش‌های تمرین امروز بود.

با پایان این جلسه، تیم امید ایران آماده دومین مسابقه خود در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا شد؛ دیداری که از اهمیت زیادی برای شاگردان حسین عبدی برخوردار است.

ایران در نخستین مسابقه خود مقابل امارات به میدان رفت و حالا باید برابر چین قرار بگیرد. برنامه رسمی مسابقات، دیدار ایران و چین را برای یکشنبه ۲۰ سپتامبر در ورزشگاه تویوتا ثبت کرده است.

همچنین طبق برنامه، مدیران تیم‌های ملی فوتبال امید ایران و ژاپن صبح فردا از ساعت ۸:۳۰ در برنامه مربوط به این مسابقه حضور خواهند داشت.