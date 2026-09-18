  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۳

پلیس جهت کمک به عادی سازی توزیع سوخت در میناب پای کار است

پلیس جهت کمک به عادی سازی توزیع سوخت در میناب پای کار است

میناب-فرمانده انتظامی میناب به تلاش‌ گسترده برای رفع صف‌های بنزین اشاره کرد و گفت: اقدامات عملیاتی در توقیف محموله‌های قاچاق، بخشی از یک برنامه هماهنگ برای بازگشت به روال عادی توزیع است.

سرهنگ آقا علی یوسف وند فرمانده انتظامی شهرستان میناب در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز درک عمیق از دغدغه‌های شهروندان در خصوص صف‌های پمپ‌بنزین، اظهار داشت: تمام توان عملیاتی برای حل این مسئله به کار گرفته شده است.

وی با اشاره به تصاویر منتشر شده از توقیف محموله‌ها افزود: این اقدامات صرفاً جنبه بازدارندگی داشته و بخشی از فرآیند مبارزه با جرم و قاچاق است.

فرمانده انتظامی میناب با تأکید بر اینکه اقتدار میدانی پلیس به‌تنهایی کافی نیست، بیان کرد: این اقدامات در کنار تصمیمات کارشناسی مدیران حوزه سوخت صورت می‌گیرد تا چرخه‌ی توزیع بنزین در کوتاه‌ترین زمان ممکن به روال عادی خود بازگردد.

وی همچنین از صبر و همراهی مردم شهرستان میناب به عنوان سرمایه‌ای ارزشمند در مسیر برقراری امنیت و نظم اقتصادی قدردانی کرد.

کد مطلب 6950199

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه