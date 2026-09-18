به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی همتی اظهار داشت: در روزهای گذشته، تفاهم‌نامه سطوح برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع با وزارت بهداشت امضا شد.

وی افزود: حدود ۶ میلیون بیمه شده تأمین‌اجتماعی در ۶۴ شهر اجرای طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند.

همتی، توضیحاتی در خصوص، قانون الزام و هماهنگی اجرای آن با نظام ارجاع، سرانه مصوب، انتساب بیمه‌شدگان و استقرار سطوح سه‌گانه برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، ارائه و تأکید کرد: ارتباط کامل بین سامانه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت بهداشت، فرصتی برای حل مسائل حوزه درمان خواهد بود.

وی ‌در ادامه‌ برخی اقدامات بخش درمان در حوزه‌های، پوشش بیمه‌ای و درمان ناباروری، تداوم ارائه خدمات به بیماران خاص، تداوم برنامه‌های پیش‌بینی شده اشاره و این موضوعات را تشریح کرد.

همچنین، استقرار طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع، ساماندهی مراقبت و ارزیابی جامع سلامت سالمندان، غربالگری بیماران سرطانی، طراحی الگوی مراقبت‌های بلندمدت بیمه‌شدگان، خرید خدمت راهبردی، تأمین خدمات درمانی در چارچوب سطح‌بندی خدمات درمانی و پیاده‌سازی طرح ویزیت آنلاین، بخشی از برنامه‌های عملیاتی حوزه درمان تأمین‌اجتماعی است که توسط معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی مطرح شد.

همتی در ادامه مسائلی نظیر؛ فراهم کردن الزامات طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع، تأمین نیروی انسانی کادر درمان به ویژه در حوزه پرستاری و بهبود فرایند انتخاب و انتصاب افراد در پست‌های مدیریتی را در قالب چالش‌های موجود مطرح کرد.

معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: در حوزه ساخت مراکز درمانی نیز اندیشه جدیدی در چارچوب مولدسازی در سازمان تأمین‌اجتماعی در پیش گرفته شده است.

وی همچنین توضیح داد: باید برای تحقق برنامه‌های سازمان و سیاست‌های حوزه درمان، هماهنگی، همراهی و اهتمام لازم در استانها وجود داشته باشد.

معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی اضافه کرد: ارتقای کیفیت خدمات درمانی با تمرکز مستمر بر کیفیت، ایمنی بیمار، رعایت استانداردهای درمانی، افزایش بهره‌وری و ‌مدیریت منابع با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی، تجهیزات، تخت‌های بیمارستانی و منابع مالی، شناسایی ظرفیت‌های بلااستفاده و ارتقای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان نیز در چارچوب‌های فعالیت‌های حوزه درمان، دارای اولویت است.

همتی در پایان، مدیریت فعال نیروی انسانی، شناسایی نیروی توانمند، جانشین‌پروری، ارتقای شایستگی مدیران و کارکنان، آمادگی برای مواجهه با بحران‌های احتمالی، حوادث‌ و شرایط اضطراری و تضمین تداوم خدمات درمانی و دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات را از دیگر موضوعات مدنظر سازمان در حوزه درمان برشمرد.