خبرگزاری مهر ،گروه استان‌ها: در بخش ارم دشتستان، جغرافیا گاهی خود به یکی از مهم‌ترین موانع دسترسی مردم به خدمات تبدیل می‌شود؛ روستاهایی که در دل ارتفاعات و مسیرهای کوهستانی قرار گرفته‌اند و عبور از جاده‌های خاکی و سخت‌گذر برای رسیدن به آنها، به‌ویژه برای بیماران و سالمندان، آسان نیست.

در چنین مناطقی، فاصله با مرکز درمانی تنها یک عدد روی نقشه نیست، بلکه می‌تواند به معنای تأخیر در دریافت خدمات پزشکی و دشوار شدن پیگیری بیماری‌های مزمن باشد.

در این شرایط، دهگردشی تیم‌های سلامت صرفاً یک برنامه اداری یا درمانی نیست، بلکه تلاشی برای رساندن خدمات بهداشتی و پزشکی به محل زندگی مردمی است که دسترسی آنها به مراکز درمانی با محدودیت‌هایی همراه است.

حضور پزشک، پرستار، ماما، کارشناسان بیماری‌ها و بهداشت روان و دیگر نیروهای تخصصی در روستاهای دورافتاده، فرصت مهمی برای ویزیت بیماران، شناسایی مشکلات سلامت و ارائه آموزش‌های پیشگیرانه فراهم می‌کند.

روستاهای سوک، انارستان و باغتاج از جمله مناطقی هستند که دشواری مسیر و شرایط جغرافیایی، ضرورت حضور میدانی تیم‌های سلامت را بیشتر نمایان می‌کند.

در این مناطق، حتی جمعیت محدود نیز نمی‌تواند دلیلی برای کاهش دسترسی به خدمات سلامت باشد؛ چرا که بیماری و نیاز به مراقبت‌های پزشکی، تابع تعداد جمعیت یا موقعیت جغرافیایی نیست و ساکنان روستاهای کوچک نیز همانند دیگر شهروندان نیازمند دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی هستند.

دهگردشی اخیر در بخش ارم از این منظر اهمیت دارد که خدمات سلامت را از فضای محدود مراکز درمانی خارج کرده و به میان مردم برده است؛ از معاینه و پیگیری بیماران مبتلا به فشارخون و دیابت گرفته تا خدمات پرستاری و مامایی، بررسی سلامت روان و چشم و تأمین دارو.

این حضور میدانی همچنین فرصتی برای شنیدن مستقیم مسائل مردم و شناسایی کمبودهایی است که شاید در مراجعات معمول به مراکز درمانی کمتر دیده شود؛ رویکردی که می‌تواند در مسیر تحقق دسترسی عادلانه‌تر به خدمات سلامت در مناطق محروم و صعب‌العبور مؤثر باشد.

حضور تیم سلامت در مناطق صعب‌العبور

سید حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر عصر پنجشنبه اظهار کرد: در این برنامه تیم سلامت مرکز متشکل از پزشک، کارشناس ناظر، کارشناسان بیماری‌ها و بهداشت روان، مامای پزشک خانواده، نیروهای خدمات پرستاری، امور عمومی و روابط عمومی و همچنین داروخانه، با همراهی بهورز روستای باغتاج در مناطق سوک، انارستان و خانه بهداشت باغتاج حضور یافتند.

بخشدار ارم افزود: در این دهگردشی، هر یک از واحدهای تخصصی با حضور و همراهی سرپرست مرکز، ضمن بررسی وضعیت سلامت افراد و خانوارها، مشکلات و نیازهای مرتبط با حوزه کاری خود را از نزدیک شناسایی و برای پیگیری آنها اقدام کردند.

جعفری ادامه داد: در بخش پزشکی و درمان، بیماران ویزیت و معاینه شدند و وضعیت بیماران مبتلا به فشارخون، دیابت و دیگر بیماری‌های مزمن مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

وی بیان کرد: کارشناسان واحد بیماری‌ها نیز وضعیت بیماری‌ها را بررسی کرده و موارد نیازمند پیگیری را شناسایی و آموزش‌های لازم را به خانوارها ارائه کردند.

از مراقبت‌های پزشکی تا بررسی سلامت روان

بخشدار ارم گفت: در حوزه بهداشت روان نیز وضعیت سلامت روان افراد مورد بررسی قرار گرفت و در موارد مورد نیاز، مشاوره و آموزش‌های لازم ارائه شد.

جعفری افزود: مامای پزشک خانواده و نیروهای ارائه‌دهنده خدمات پرستاری نیز خدمات مراقبتی، مامایی و پرستاری مورد نیاز ساکنان را ارائه کردند و در ادامه، معاینه و بررسی وضعیت سلامت چشم افراد نیز انجام شد تا موارد نیازمند پیگیری و ارجاع شناسایی شود.

به گفته وی، اجرای چنین برنامه‌هایی علاوه بر ارائه مستقیم خدمات درمانی، امکان شناسایی مشکلاتی را فراهم می‌کند که ممکن است در مراجعات معمول به مراکز درمانی کمتر مورد توجه قرار گیرد.

تأمین دارو برای بیماران بدون وقفه در درمان

یکی از بخش‌های قابل توجه این دهگردشی، تأمین دارو برای بیماران بود؛ موضوعی که به دلیل شرایط جغرافیایی منطقه و محدودیت زیرساخت‌های ارتباطی، می‌توانست برای ساکنان مناطق صعب‌العبور به یک چالش تبدیل شود.

جعفری در این زمینه اظهار کرد: داروهای ارائه‌شده در این برنامه از طریق داروخانه بخش خصوصی تأمین شد، اما در مناطق مورد بازدید به دلیل شرایط جغرافیایی و نبود دسترسی مناسب به اینترنت و دستگاه کارتخوان، امکان پرداخت الکترونیکی وجود نداشت.

وی ادامه داد: سرپرست مرکز خدمات جامع سلامت تنگ‌ارم، هزینه داروهای تجویزشده و تحویل‌شده به بیماران را متقبل و پرداخت کرد تا بیماران، به‌ویژه ساکنان مناطق صعب‌العبور، بدون ایجاد وقفه در روند درمان، داروهای مورد نیاز خود را دریافت کنند.

بخشدار ارم خاطرنشان کرد: در بخش امور عمومی نیز شرایط موجود به صورت میدانی بررسی و برخی نواقص، کمبودها و نیازهای منطقه شناسایی شد و موارد قابل تأمین و رفع نیز پیگیری و تأمین شد.

سلامت، محدود به تعداد جمعیت نیست

سرپرست مرکز خدمات جامع سلامت تنگ‌ارم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت تداوم حضور تیم‌های سلامت در مناطق دورافتاده تأکید کرد و گفت: این برنامه‌ها زمینه ساز اراپه خدمات گسترده به مردم است.

محمود نیکنام اظهار کرد: ارائه خدمات سلامت به مردم، محدود به تعداد جمعیت یا میزان دسترسی آنان نیست و همه مردم، به‌ویژه ساکنان مناطق محروم و صعب‌العبور، حق برخورداری از خدمات سلامت را دارند.

وی ادامه داد: خوشحالیم که توانستیم با حضور تیم سلامت در یکی از سخت‌گذرترین و کوهستانی‌ترین مناطق بخش ارم، خدمات مطلوبی به مردم ارائه کنیم و از نزدیک در جریان مشکلات و نیازهای آنان قرار بگیریم.

نیکنام افزود: امیدواریم با حمایت و همکاری رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان، زمینه برای تداوم و افزایش برنامه‌های دهگردشی و اعزام تیم‌های سلامت به این مناطق فراهم شود تا خدمات بهداشتی و درمانی به شکل منظم‌تر و گسترده‌تری در اختیار مردم قرار گیرد.

همراهی دستگاه‌ها برای عبور از مسیرهای سخت‌گذر

اجرای برنامه دهگردشی در مناطق کوهستانی ارم تنها با حضور نیروهای حوزه سلامت امکان‌پذیر نبود و برای انتقال تیم پزشکی، تجهیزات و اقلام مورد نیاز، همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهادهای محلی انجام شد.

کارشناس شبکه بهداشت در بخش ارم، در گفتگو با خبرنگار مهر از همکاری و همراهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان، بخشداری ارم، جهاد کشاورزی بخش ارم و شهرستان دشتستان و کمیته امداد بخش ارم در اجرای این برنامه قدردانی کرد.

حیدری همچنین از دهیاری روستای باغتاج به‌خاطر همکاری و همراهی در اجرای این برنامه تشکر کرد و گفت: جهاد کشاورزی و کمیته امداد با در اختیار قرار دادن خودروهای مورد نیاز، در جابه‌جایی تیم سلامت و تجهیزات در مسیرهای صعب‌العبور همکاری کردند.

عدالت در سلامت در مسیرهای کوهستانی

بخش ارم با روستاهایی روبه‌رو است که شرایط جغرافیایی، مسیرهای خاکی و کوهستانی و فاصله از مراکز خدماتی، دسترسی ساکنان را به برخی خدمات دشوار می‌کند. در چنین شرایطی، حضور تیم‌های سلامت در محل زندگی مردم، بخشی از فاصله میان خدمات درمانی و جمعیت ساکن در مناطق دورافتاده را کاهش می‌دهد.

اگرچه جمعیت برخی از این مناطق کمتر از ۱۰۰ نفر است، اما محدود بودن تعداد ساکنان، نیاز آنان به خدمات سلامت را منتفی نمی‌کند. بررسی وضعیت بیماران مزمن، شناسایی بیماری‌ها، ارائه خدمات مامایی و پرستاری، مشاوره‌های بهداشت روان، بررسی سلامت چشم و تأمین دارو از جمله خدماتی است که در این برنامه به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار گرفت.

حیدری با اشاره به اهمیت استمرار چنین برنامه‌هایی اظهار کرد: حضور میدانی تیم‌های سلامت در مناطق دورافتاده و صعب‌العبور، گامی مؤثر در مسیر عدالت در سلامت، شناسایی به‌موقع بیماری‌ها و مشکلات سلامت، پیگیری نیازهای درمانی و بهداشتی و فراهم کردن دسترسی برابر مردم به خدمات سلامت خواهد بود.

دهگردشی‌های سلامت در مناطقی مانند سوک، انارستان و باغتاج نشان می‌دهد که ارائه خدمت در حوزه سلامت تنها به ساختمان مراکز درمانی محدود نمی‌شود و در مناطق سخت‌گذر، گاهی این خدمات باید مسیرهای خاکی و کوهستانی را طی کنند تا به خانه‌های مردم برسند؛ رویکردی که تداوم آن می‌تواند به شناسایی زودهنگام مشکلات سلامت و کاهش محرومیت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق دورافتاده کمک کند.