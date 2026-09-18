واکنش مالک تراکتور به جدایی بیرانوند؛ ادعای عجیب درباره VAR!

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زنوزی مطلق درباره تغییرات اخیر در کادر فنی تیم فوتبال اظهار کرد: یاد گرفته‌ام بدی‌ها را فراموش کنم، به دنبال شادی باشم و تلاش کنم همشهری‌هایم را خوشحال کنم.



او افزود: گاهی تیم مدیریتی باشگاه در روند همکاری با افرادی که قصد ادامه کار با آنها را داریم، با بن‌بست‌هایی مواجه می‌شود. این اتفاق هم در فوتبال و هم در حوزه‌های دیگر رخ می‌دهد و در شرایطی قرار می‌گیریم که ادامه همکاری دوطرفه امکان‌پذیر نیست.



مالک باشگاه تراکتور ادامه داد: مدیرعامل و هیئت مدیره به این تشخیص رسیدند که در همکاری با محمد ربیعی به بن‌بست رسیده‌ایم و دیگر امکان ادامه این همکاری وجود ندارد. تغییرات در فوتبال، به‌خصوص در حوزه مربیگری، اجتناب‌ناپذیر است. ربیعی مربی کاربلدی است، اما مدیرعامل و هیئت مدیره به این نتیجه رسیدند که قطع همکاری انجام شود و جواد نکونام هدایت تیم را بر عهده بگیرد.



زنوزی درباره جدایی دراگان اسکوچیچ از تراکتور نیز گفت: اسکوچیچ خودش تصمیم به جدایی گرفت. هرچقدر تلاش کردم او را برای ادامه همکاری متقاعد کنم، موفق نشدم. چندین بار با او صحبت کردم و از او خواستم بماند، اما تصمیمش بر جدایی بود.



او درباره احتمال مذاکره اسکوچیچ با پرسپولیس تصریح کرد: از مذاکره او با پرسپولیس اطلاعی ندارم. شاید اسکوچیچ علاقه داشت در تیمی غیر از تراکتور کار کند و پس از اینکه با تراکتور به قهرمانی رسید، تصمیم گرفته بود تجربه جدیدی در تیم دیگری داشته باشد.



مالک تراکتور با تمجید از اسکوچیچ گفت: او مربی بزرگی است و از جمله مربیان خوبی محسوب می‌شود که به تیم ملی ایران آمده است. اسکوچیچ تیم ملی ایران را به جام جهانی ۲۰۲۲ رساند و در تیم ملی و تراکتور نیز نتایج خوبی گرفت. او شخصیت بالایی دارد.



زنوزی درباره شرایط تراکتور و تغییرات این تیم اظهار کرد: تغییرات در تراکتور را مانند سایر تیم‌ها شاهد هستیم. تیم ما بالاتر از استقلال و پرسپولیس است و در ترکیه نیز هواداران زیادی داریم. پس از قهرمانی تراکتور، از کشورهای مختلف پیام‌های زیادی دریافت کردیم.



او با اشاره به شرایط سه تیم پرطرفدار فوتبال ایران گفت: تراکتور، استقلال و پرسپولیس هر سه تیم‌هایی نتیجه‌گرا هستند و نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت. هواداران نتیجه می‌خواهند، اما در کنار نتیجه‌گرایی می‌توان به توسعه و زیرساخت‌ها و همچنین آکادمی توجه کرد.



مالک باشگاه تراکتور ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ مالکیت تراکتور را بر عهده گرفتم و باید نگاه ما همواره صعودی باشد. ما در یک فصل ۹ بازیکن در تیم ملی داشته‌ایم که تا پیش از این سابقه نداشته است.



زنوزی درباره فعالیت‌های پایه باشگاه تراکتور گفت: ما آکادمی داریم و برای توسعه آن تلاش می‌کنیم.

زنوزی درباره انتخاب جواد نکونام به عنوان سرمربی جدید تراکتور گفت: باید از زحمات نکونام که نتایج خوبی گرفته است، تشکر کنم. ما او را گزینه مناسبی برای هدایت تیم می‌دانیم و بسیار به او امیدوار هستم. نکونام کارنامه خوبی دارد و چه در استقلال و چه در تیم‌های دیگر، نتایج خوبی گرفته است. امیدوارم در تراکتور نیز بتواند به نتایج خوبی دست پیدا کند.



او درباره حواشی پیرامون تراکتور و فضای رسانه‌ای فوتبال ایران اظهار کرد: تراکتور، استقلال و پرسپولیس همه طلای ایران هستند. در شرایط کنونی کشور، برخی اتفاقات به وجود می‌آید که باعث از بین رفتن وحدت می‌شود و رسانه‌ها در این میان نقش مهمی دارند. حدود ۸۰ درصد برنامه‌های تلویزیونی نیز رنگی هستند.



مالک باشگاه تراکتور ادامه داد: چرا رسانه‌ها فحاشی به مدیر تیم و مدافع ما را برجسته نمی‌کنند، اما وقتی یک بازیکن (امید عالیشاه وینگر گل گهر و سابق پرسپولیس) و در گذشته به تبریز آمده و هرچه در دهانش بوده گفته، مدیر ما به او پاسخ می‌دهد، فقط پاسخ مدیر باشگاه برجسته می‌شود؟ چرا داور قانون را اجرا نکرد و این بازیکن را به دلیل گذاشتن دست جلوی دهانش اخراج نکرد؟ رسانه‌ها با این رویکرد باعث ایجاد تفرقه می‌شوند.



زنوزی با اشاره به تنوع قومیتی در ایران گفت: اینکه کشور ایران با قومیت‌های مختلف تشکیل شده، یک حسن است، اما گاهی یک برنامه و یک مجری با صحبت‌های خود باعث از بین رفتن انسجام می‌شوند. من صحبت‌های خداداد عزیزی را محکوم می‌کنم، اما به دنبال اجرای عدالت هستم. وقتی یک مجری خاص طرفدار یک تیم است، برنامه خود را نیز به همان سمت می‌برد.



او درباره علیرضا بیرانوند نیز گفت: بیرانوند برای تیم ملی زحمت کشیده است، اما برخی ستاد تشکیل داده‌اند تا به تیم تراکتور ضربه بزنند. هواداران ما طی چند سال اخیر به کسی فحاشی نکرده‌اند، اما آقایان گفته بودند هر تیمی که هوادارانش فحاشی کنند، باید بازی‌اش سه بر صفر شود. ما در بازی مقابل شمس‌آذر و چادرملو بسیار اذیت شدیم و در ورزشگاه‌های مختلف علیه تراکتور جبهه تشکیل می‌دهند.



مالک تراکتور درباره عملکرد سیستم کمک‌داور ویدئویی نیز عنوان کرد: سیستم VAR، سیستم واقعی نیست و بیشتر به یار کمیته داوران تبدیل شده است. این سیستم نه تنها خط آفساید ندارد، بلکه در بسیاری از مواقع نیز کار نمی‌کند.



زنوزی درباره احتمال حضورش در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال گفت: من هیچ بحثی برای رسیدن به صندلی ریاست فدراسیون فوتبال ندارم و هیچ‌وقت دنبال این موضوع نبوده‌ام. اگر مهدی تاج بخواهد، مدیر خوبی برای فوتبال است، اما مشکلات زیادی در فوتبال وجود دارد که یکی از آنها رعایت عدالت است. من در فوتبال کنونی عدالت را نمی‌بینم.



او درباره آخرین وضعیت علیرضا بیرانوند و احتمال جدایی این دروازه‌بان از تراکتور گفت: من در جریان اعزام بیرانوند به خدمت سربازی نیستم و اگر رفتن او قطعی شود، به دنبال جذب یک دروازه‌بان خواهیم بود.



زنوزی درباره وضعیت جذب محمد قربانی و محمد محبی نیز اظهار کرد: من در جریان جذب محمد قربانی و محبی نیستم.



مالک باشگاه تراکتور در پایان درباره ساخت ورزشگاه اختصاصی این باشگاه گفت: اگر شرایط اقتصادی بهتر شود، برای باشگاه تراکتور ورزشگاه اختصاصی خواهیم ساخت.