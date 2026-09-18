به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو اطلاعیه قبلی سامانه تجارت درباره معافیت مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی برای پرونده‌های «بدون انتقال ارز» و پرونده‌های دارای محل تأمین «ارز خود، ارز دیگران و صادرات خود» و همچنین اعلام فهرست کد تعرفه‌هایی که مشمول این معافیت نشده بودند، فهرست کد تعرفه‌هایی که همچنان مشمول بررسی مجوز بهینه‌سازی هستند، بر اساس تصمیمات جدید دولت به‌روزرسانی شده است.

خروج برخی پرونده‌ها از مصارف بهینه‌سازی

پرونده‌هایی که کد تعرفه کالای آنها در فهرست جدید قرار نداشته باشد، مشمول مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی نخواهند بود.

همچنین پرونده‌های قبلی با این کدهای تعرفه که پیش از این در مصارف بهینه‌سازی لحاظ شده‌اند، از مصارف مربوطه خارج خواهند شد و امکان استفاده از سقف بازگشایی‌شده برای پرونده‌های جدید فراهم می‌شود.

زمان اعمال تغییرات در سامانه جامع تجارت

تغییرات مذکور و خروج پرونده‌های مشمول از مصارف بهینه‌سازی، از روز ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ اعمال شد.

فعالان اقتصادی می‌توانند نسبت به استعلام مانده بهینه‌سازی کدهای تعرفه مشمول تغییرات اقدام کنند و از ساعت ۱۷ همان روز، در صورت تمایل، از سقف‌های بازگشایی‌شده استفاده کنند.

در این فهرست، علاوه بر برخی مواد و محصولات شیمیایی مانند کربن بلک، حلال‌ها و رقیق‌کننده‌ها، اقلامی از جمله قطعات و تجهیزات تهویه و تبرید، قطعات ماشین‌آلات، ربات‌های صنعتی، شیرآلات و تجهیزات برقی نیز قرار گرفته‌اند. همچنین برخی تجهیزات و ملزومات پزشکی با کد تعرفه ۹۰۱۸۹۰۳۱ در فهرست جدید دیده می‌شوند.

بر اساس فهرست اعلام‌شده، کدهای ۲۷۱۰۲۰۰۰ و ۲۸۰۳۰۰۰۰ در گروه فرآورده‌ها و مواد شیمیایی، کد ۳۸۱۴۰۰۰۰ در گروه حلال‌ها و رقیق‌کننده‌ها، کدهای ۸۴۱۴۹۰۳۰، ۸۴۱۵۹۰۲۰ تا ۸۴۱۵۹۰۴۰ و ۸۴۱۹۹۰۱۰ و ۸۴۱۹۹۰۲۰ در گروه قطعات و تجهیزات مرتبط با تهویه و ماشین‌آلات، کدهای ۸۴۳۱۲۰۱۰ و ۸۴۳۱۲۰۹۰ در گروه قطعات ماشین‌آلات، کد ۸۴۷۹۵۰۰۰ برای ربات‌های صنعتی، کد ۸۴۸۱۸۰۸۰ برای شیرآلات و کد ۸۵۳۸۹۰۱۰ برای قطعات تجهیزات برقی قرار دارند. همچنین کد ۹۰۱۸۹۰۳۱ در گروه تجهیزات پزشکی است.