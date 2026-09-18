الحاق مرکز سلمان فارسی کازرون به دانشگاه شیراز فعلا منتفی است

گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل ‌مرام صبح جمعه در نشست شورای اداری شهرستان کازرون درباره موضوع الحاق دانشگاه سلمان فارسی کازرون به دانشگاه شیراز گفت: بر اساس آخرین پیگیری‌ها و تصمیمات اتخاذشده، فعلاً قرار نیست این الحاق انجام شود و اقدامات لازم در این زمینه نیز پیگیری شده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی مردم، اصحاب رسانه، امام جمعه و نماینده کازرون در مجلس شورای اسلامی افزود: حساسیت ایجادشده نسبت به این موضوع قابل توجه بود، اما حفظ و تقویت دانشگاه سلمان فارسی نیازمند همراهی و ورود جدی مجموعه شهرستان است.

ضرورت تقویت زیرساخت‌های دانشگاه

فرماندار ویژه شهرستان کازرون با اشاره به برخی مشکلات زیرساختی دانشگاه سلمان فارسی، بر استفاده از ظرفیت شورای شهر، خیرین و دستگاه‌های اجرایی برای رفع این مشکلات تأکید کرد و گفت: اگر قرار است دانشگاه را با افتخار حفظ کنیم، باید برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های آن نیز اقدام کنیم.

نیک‌مرام ادامه داد: ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی شهرستان باید تقویت شود و مجموعه مدیریت شهرستان نیز باید برای ارتقای این ظرفیت‌ها همکاری لازم را داشته باشد.

تأکید بر اجرای برنامه‌های حجاب و عفاف

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع حجاب و عفاف، خواستار توجه جدی مدیران دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مدارس به این موضوع شد.

فرماندار ویژه شهرستان کازرون تأکید کرد: رؤسای دانشگاه‌ها و مدیران مراکز آموزشی باید برنامه‌های مدون فرهنگی خود را از ابتدای سال تحصیلی دنبال کنند و در این زمینه برنامه‌ریزی مشخص داشته باشند.

نیک‌مرام همچنین بازگشایی مدارس را از اولویت‌های مهم شهرستان دانست و بر همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای آغاز مطلوب سال تحصیلی تأکید کرد.

وی ایجاد فضای بانشاط در مدارس و بازگشت جامعه به روال عادی را ضروری دانست و گفت: برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم زنگ مهر و «شب مهر و مقاومت» در نقاط مختلف شهرستان نیز باید با هماهنگی دستگاه‌های مربوط انجام شود.

دفاع مقدس، گنجینه انتقال فرهنگ ایثار

فرماندار ویژه شهرستان کازرون در ادامه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بر ضرورت پاسداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران و فضاسازی مناسب ادارات و معابر شهری تأکید کرد.

وی دفاع مقدس را گنجینه‌ای ارزشمند برای انتقال فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری به نسل‌های آینده دانست و بر توجه دستگاه‌های اجرایی به برنامه‌های این هفته تأکید کرد.

آمادگی دستگاه‌ها برای فصل بارندگی

نیک‌مرام همچنین بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای فصل بارندگی و مدیریت بحران تأکید کرد و خواستار پیگیری موضوع جذب اعتبارات، تقویت میز خدمت و اتصال دستگاه‌ها به شبکه دولت شد.

وی توجه به خودحفاظتی و مسائل امنیتی ادارات را نیز از دیگر ضرورت‌های پیش‌روی دستگاه‌های اجرایی شهرستان عنوان کرد.