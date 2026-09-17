https://mehrnews.com/x3d5Kh ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۴ کد مطلب 6950222 استانها فارس استانها فارس ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۴ اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر در شیراز شیراز- در این ویدئو اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر توسط فرماندهی انتظامی شهرستان شیراز را مشاهده میکنید. دریافت 17 MB کد مطلب 6950222 کپی شد مطالب مرتبط کشف ۲.۵ تُن مواد مخدر در فارس طی ۱۰ روز؛ ۷ باند قاچاق منهدم شد اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در شیراز جولان در ثانیههای انتظار؛ معتادان متجاهر مهمان چهارراههای شیراز کشف بیش از ۳ کیلوگرم مواد مخدر در اقلید معتادان متجاهر شیراز؛ زخمی مزمن که نیازمند راهحلهای چندوجهی است برچسبها شیراز فرماندهی انتظامی شهرستان شیراز معتاد متجاهر جمع آوری معتادان متجاهر
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