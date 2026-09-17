به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین جاوید پور شامگاه پنجشنبه در دیدار با امام جمعه مهدیشهر با اشاره به ضرورت تقویت تعامل و همدلی در مجموعه مدیریتی، اظهار کرد: خدمت رسانی، پاسخگویی و پیگیری مطالبات مردم از اولویت‌های اصلی فرمانداری خواهد بود.

وی با قدردانی از تلاش‌های علی خداداد، فرماندار پیشین مهدیشهر، افزود: در دوره مسئولیت وی اقدامات و تلاش‌های ارزشمندی برای پیگیری مسائل، رفع مشکلات و پیشبرد امور شهرستان انجام شد.

سرپرست فرمانداری مهدیشهر با بیان اینکه تغییر مسئولیت‌ها بخشی از روند طبیعی مدیریت است، تصریح کرد: آنچه از مسئولیت‌ها باقی می‌ماند، آثار خدمت و تلاش صادقانه برای مردم است.

جاوید پور تقویت بدنه کارشناسی و مدیریتی فرمانداری را از رویکردهای خود عنوان کرد و توضیح داد: می‌کوشیم با ایجاد فضای همدلانه و استفاده از ظرفیت‌های مختلف شهرستان، زمینه خدمت‌رسانی موثر به مردم فراهم شود.

وی با اشاره به سوابق خود در حوزه بازرسی، رسیدگی به شکایات و مراجعات مردمی در استانداری سمنان، افزود: مسائل و مطالبات مردم با جدیت بررسی و پیگیری خواهد شد و می‌کوشیم هیچ مطالبه ای بدون بررسی و پاسخ باقی نماند.

سرپرست فرمانداری مهدیشهر همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مختلف شهرستان تأکید کرد و یادآور شد: بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های ائمه جمعه، مدیران، گروه‌های مختلف و مجموعه‌های شهرستان می‌تواند در شناسایی مسائل و پیشبرد امور موثر باشد.

جاوید پور با تأکید بر ضرورت تقویت انسجام میان مدیران شهرستان، اظهار کرد: خود را متعلق به همه مردم شهرستان می‌دانم و معتقدم با شنیدن دیدگاه های مختلف و استفاده از ظرفیت‌های موجود، می‌توان مسیر رفع مسائل و توسعه شهرستان را با جدیت بیشتری دنبال کرد.