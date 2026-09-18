به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی گفت: به رانندگان توصیه می‌کنیم برای بازگشت عجله نکنند و دو تا سه برابر زمان عادی برای سفر خود در نظر بگیرند.

وی افزود: مسافران باید سفر خود را به خوبی مدیریت و زمان حرکت را توزیع کنند. همچنین توصیه می‌شود در طول شب استراحت کرده و روز را برای ادامه مسیر انتخاب کنند تا خستگی و خواب‌آلودگی موجب بروز حادثه نشود.

سرهنگ محبی با تأکید بر ضرورت پرهیز از تخلفات حادثه ساز، گفت: رانندگان باید از ارتکاب تخلفات حاد، به ویژه سرعت غیرمجاز و انحراف به چپ که از مهم‌ترین علل وقوع تصادفات مرگبار در جاده‌های کشور هستند، جداً خودداری کنند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه نیروهای پلیس به صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی حضور دارند، افزود: همکاران پلیس در سراسر کشور به صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی حضور دارند و تلاش می‌کنند هموطنان با آرامش و سلامت به مقصد برسند.

سرهنگ محبی درباره تمهیدات پلیس برای مدیریت ترافیک در ایام پرتردد تابستان نیز اظهار کرد: برخورد با تخلفات حادثه‌ساز همواره خط قرمز پلیس بوده و در این ایام نیز اولویت کاری همکاران در سراسر کشور است.

وی افزود: سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ و حرکت در جهت خلاف از جمله تخلفاتی هستند که پلیس با آنها برخورد می‌کند و برای محورهای پرتردد نیز محدودیت‌های ترافیکی متناسب با شرایط پیش‌بینی و اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره محورهای شمالی کشور، گفت: در محورهای هراز، چالوس، آزادراه تهران ـ شمال و محدوده رودبار ـ منجیل، محدودیت‌های ترافیکی متناسب با حجم تردد در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با توجه به آغاز موج بازگشت مسافران از شمال به سمت جنوب، پیش‌بینی می‌شود از امروز محدودیت یک‌طرفه شدن مسیر در برخی از این محورها برای مدیریت ترافیک و تسهیل بازگشت مسافران اجرا شود.

سرهنگ محبی درباره محورهای دارای بیشترین تصادفات در ایام تابستان، اظهار کرد: بیشترین تصادفات در این مدت در استان‌های گیلان، خراسان جنوبی، ایلام، یزد و قم به ثبت رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به نقش عوامل انسانی در وقوع تصادفات، گفت: بیشترین علت وقوع تصادفات، خطای انسانی است؛ با این حال باید توجه داشت که جاده و وسیله نقلیه نیز باید ایمن باشند و جاده‌ها و خودروها باید به گونه‌ای باشند که در صورت بروز خطای انسانی، تا حد امکان از شدت پیامدهای حادثه کاسته شود.