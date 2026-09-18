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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

مروری بر بازآرایی نظام حکمرانی در ایران با بررسی راهبردها و الزامات

مروری بر بازآرایی نظام حکمرانی در ایران با بررسی راهبردها و الزامات

نشست تخصصی بازآرایی نظام حکمرانی در ایران؛ الزامات و راهبردهای آینده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان برگزاری سلسله نشست‌های افق حکمرانی نشست تخصصی بازآرایی نظام حکمرانی در ایران؛ الزامات و راهبردهای آینده برگزار می‌شود.

همچنین رونمایی از گزارش سیاستی باز طراحی معماری حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم انجام می‌شود.

رضا امیدوار تجریشی، مدیرکل ارتباطات مردمی و مشارکت اجتماعی مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، سامان یوسف وند، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ایمان شعبان زاده پژوهشگر علوم اجتماعی و محمود نقدی پور، عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام از سخنرانان این مراسم هستند

این‌نشست روز سه شنبه ۷ مهر ۴۰۵ ساعت ۱۴ در خانه اندیشه ورزان،سالن کنفرانس برگزار می‌شود

حضور در نشست رایگان و با ثبت نام از طریق شماره ۰۹۹۰۰۲۵۷۹۲۴ امکان پذیر است و برای شرکت کنندگان گواهی حضور صادر می شود.

کد مطلب 6950443
سیده فاطمه سادات کیایی

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