مروری بر بازآرایی نظام حکمرانی در ایران با بررسی راهبردها و الزامات

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان برگزاری سلسله نشستهای افق حکمرانی نشست تخصصی بازآرایی نظام حکمرانی در ایران؛ الزامات و راهبردهای آینده برگزار میشود.
همچنین رونمایی از گزارش سیاستی باز طراحی معماری حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم انجام میشود.
رضا امیدوار تجریشی، مدیرکل ارتباطات مردمی و مشارکت اجتماعی مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، سامان یوسف وند، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ایمان شعبان زاده پژوهشگر علوم اجتماعی و محمود نقدی پور، عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام از سخنرانان این مراسم هستند
ایننشست روز سه شنبه ۷ مهر ۴۰۵ ساعت ۱۴ در خانه اندیشه ورزان،سالن کنفرانس برگزار میشود
حضور در نشست رایگان و با ثبت نام از طریق شماره ۰۹۹۰۰۲۵۷۹۲۴ امکان پذیر است و برای شرکت کنندگان گواهی حضور صادر می شود.
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