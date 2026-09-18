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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

ترافیک در جاده چالوس و هراز؛ احتمال یک‌طرفه شدن کندوان از عصر

ترافیک در جاده چالوس و هراز؛ احتمال یک‌طرفه شدن کندوان از عصر

ساری- مرکز مدیریت راه‌های مازندران از افزایش حجم تردد در برخی محورهای مواصلاتی استان خبر داد و اعلام کرد در حال حاضر محورهای چالوس و هراز در بخش‌هایی با ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین مواجه است‌

به گزارش خبرنگار مهر،‌ بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های مازندران، در محور چالوس محدوده سیاه‌بیشه تا پل زنگوله، تردد خودروها در مسیر رفت و برگشت با افزایش حجم و کندی جریان ترافیک همراه است.

همچنین در محور هراز و در مسیر جنوب به شمال، محدوده‌های سرعین، چلاو تا باجان شاهد ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین است.

در مقابل، وضعیت تردد در محورهای سوادکوه و کیاسر عادی و روان گزارش شده است.

از نظر شرایط جوی نیز در حال حاضر هیچ پدیده یا مداخله جوی خاصی در محورهای مواصلاتی استان مشاهده نمی‌شود.

پلیس راه مازندران همچنین از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در محورهای استان از ظهر چهارشنبه تا صبح شنبه خبر داد.

بر این اساس، در صورت افزایش حجم ترافیک و با تشخیص و دستور پلیس راه، محور کندوان از بعدازظهر جمعه به صورت یک‌طرفه خواهد شد.

رانندگان پیش از آغاز سفر و در طول مسیر، ضمن رعایت قوانین و مقررات رانندگی، به اطلاعیه‌های پلیس راه و مرکز مدیریت راه‌های مازندران توجه کنند.

کد مطلب 6950440

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