بیاتی: شهرداری تهران در دوران جنگ به وظایف خود به خوبی عمل کرد

ولی الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد شهرداری تهران در ایام جنگ و پس از آن و اقدامات انجامشده در حوزه حملونقل عمومی، بازسازی مناطق مسکونی و اسکان موقت، گفت: ما از یکسری شهرها که بر اثر جنگ آسیب دیده بودند بازدید میدانی کردیم که از جمله آنها شهر تهران بود که بمباران شده بود.
وی اظهار کرد: ما دو سه تا مشکل داشتیم. یکی از مشکلات، مشکل مردمی بود که بالاخره خانههایشان تخریب شده بود یا بازماندگان آنها؛ شهرداری اقداماتی برای اسکان آنان انجام داد و بالاخره یک جاهایی، از جمله هتلها را برای اسکان این افراد اختصاص داد. شهرداری تهران به نحو احسنت این کار را پیش برد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: نکته دوم، جمعآوری نخالهها و ساختمانهای مخروبه بود که شهرداری تهران این کار را به خوبی انجام داد، ابتدا محل را محصور کرد و بعد نخالهها و ساختمانهای مخروبه را جمعآوری کرد.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی افزود: سومین کاری که شهرداری به خوبی انجام داد، بحث تراکمی بود که به ساختمانهای تخریبشده میداد؛ یعنی یک طبقه یا دو طبقه تراکم به این ساختمانها میدهد تا سازندهها تشویق شوند و با این کار برای مالک خانه تقریباً رایگان تمام میشود.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: چهارمین مورد نیز تأمین نیازمندیها از جمله تعویض شیشه و مواردی از این دست بود که شهرداری انجام داد. شهرداری به خوبی در ابن عرصه ظاهر شد.
وی با اشاره به اقدام شهرداری تهران در حوزه حملونقل عمومی و رایگان کردن آن در مقطعی، اظهار کرد: بحث حملونقل عمومی و رایگان کردن آن نیز در تهران انجام شد و واقعاً شهرداری بیش از وظیفه خودش عمل کرد و کمک موثری برای دولت بود.
بیاتی در ادامه تاکید کرد: برخی از این موارد هم که شهرداری برای آنها هزینه کرده، دولت هنوز پولی به شهرداری نداده است، یعنی واقعاً از جیب شهرداری و مردم تهران هزینه شده که دولت باید به نوعی آن را جبران کند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در ادامه درباره تأثیر رایگان شدن حملونقل عمومی در تهران گفت: تاثیر رایگان شدن حملونقل عمومی فقط بحث ریالی نیست که بگوییم مردم پولی پرداخت نکردهاند و رضایتمندی آنان بالا رفت، بلکه یک بعد قوی بحث روحی و روانی است، یعنی مردم به این جمعبندی در ذهن خودشان میرسند که اینقدر این موضوع حائز اهمیت است که خدمات رایگان ارائه میشود تا مردم بیشتر از وسایل حملونقل عمومی استفاده کنند.
وی ادامه داد: به نظرم بیشتر از اینکه جنبه مالی این موضوع را ببینیم، باید جنبه فرهنگی آن را ببینیم که چه تأثیری روی شهر میگذارد. همه تهراننشینها به این نتیجه می رسند که وقتی شهرداری دارد خدمات رایگان میدهد، حتماً ضرورت دارد که این موضوع رعایت شود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه از همه مهمتر، بحث صرفهجویی در سوخت است گفت: ما الان هر ماشینی را که بتوانیم از حرکت بازداریم و بتوانیم مردم را به استفاده از وسایل حملونقل عمومی، اعم از اتوبوس، مترو و وسایل دیگر تشویق کنیم، با توجه به شرایط سوخت کشور، کمکی به اقتصاد کشور است.
وی در ادامه تأکید کرد: این اقدام، کار شایستهای بود که توسط شهرداری تهران انجام شد و اکنون شهرهای دیگر هم میتوانند مانند مشهد، قم، تبریز و اصفهان این کار را انجام دهند.
بیاتی در ادامه با تاکید بر اینکه انتقادهای سیاسی و حمله به عملکرد دستگاه های خدمات رسان در شرایط کنونی قابل قبول نیست بیان کرد: بالاخره هر کاری انجام بدهی، نقاط ضعف و نقاط قوتی دارد و این طبیعی است. مهم این است که الان همه به یک موضوع فکر کنیم و آن هم مصالح مردم و کشور است.
وی گفت: آنهایی که خیلی انتقاد میکنند و خیلی نکتهسنج هستند، کمک کنند و بگویند شهرداری، اینجای کار شما ایراد دارد و ما آمادهایم کمک کنیم تا این ایراد برطرف شود. بعضی ایرادها قابل برطرف شدن نیست؛ مثلاً الان ما ماشینهایی داریم که در خیابان تردد میکنند و سوخت بالایی مصرف میکنند. شهرداری چه کاری میتواند انجام دهد؟ یا من شهروند اگر زباله را در خیابان پخش کنم و رعایت نکنم، شهرداری که نمیتواند برای هر شهروند یک نیرو بگذارد تا زبالهها را جمع کند.
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