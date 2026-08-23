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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

دستگیری باند سارقان موتور کولر در کرمان

دستگیری باند سارقان موتور کولر در کرمان

کرمان- فرمانده انتظامی کرمان از دستگیری باند سارقان موتور کولر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر نجفی، در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت موتور کولر و تجهیزات آن در سطح شهرستان کرمان، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت ها در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا ماموران کلانتری ۱۳ با توجه به فصل گرما و ضرورت حفظ آسایش شهروندان با تلاش بسیار مضاعفی وارد عمل و با اقدامات اطلاعاتی موفق شدند اعضای این باند شامل ۳ سارق و یک خریدار اموال مسروقه را شناسایی و آنان را طی چند عملیات دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان بیان داشت: متهمان در تحقیقات انجام شده به تعداد ۲۹ فقره سرقت موتور و لوازم کولر اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6925071

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