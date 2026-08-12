به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، در مراسم گرامیداشت ۱۷ مرداد روز خبرنگار با اشاره به شرایط حساس و تهاجم همهجانبه دشمن، گفت: پلیس کرمان علیرغم اصل پراکندگی مقرها و هدفگیری اماکن انتظامی، با الهام از تدابیر "سردار رادان"، هر خودروی پلیس را به مثابه یک مقر سیار برای خدمترسانی به مردم تعریف و اجازه نداد کوچکترین خللی در احساس امنیت عمومی ایجاد شود.
وی با بیان عملیاتهای موفق در حوزه پلیس آگاهی، از اجرای ۳۷ طرح تخصصی برخورد با سارقان و خریداران اموال مسروقه خبر داد وافزود: در این مدت، ۲۵ هزار و ۷۲۵ مورد سرقت کشف، ۴۱۱ باند فعال سرقت متلاشی که از این تعداد، ۷۲ باند مربوط به سرقتهای به عنف و ۲۹ باند بهصورت مسلحانه فعالیت داشتند که این اقدامات منجر به کاهش ۴۰ درصدی سرقتهای مسلحانه در استان شده است.
سردار موقوفهئی، اظهار داشت: کشف۱۳ پرونده اخلال در نظام اقتصادی با ارزش بیش از ۳۱ هزار میلیارد ریال، کشف ۳۳ فقره زمینخواری به مساحت ۵ میلیون و ۷۳۷ هزار مترمربع به ارزش ۱۳۹ هزار میلیارد ریال با دستگیری ۴۵ متهم، گوشه ای از اقدامات پلیس امنیت اقتصادی استان است.
وی به برخورد قاطع با قاچاقچیان موادمخدر اشاره کرد و افزود: تعداد ۳۰۵۵ قاچاقچی و ۱۱ هزار خردهفروش دستگیر و ۲ هزار خودرو در این زمینه توقیف و با کشف ۱۲ تن انواع موادمخدر فقط در ۵ ماهه ابتدایی سال، کشفیات موادمخدر استان ۳۳ درصد افزایش داشته است.
این مقام انتظامی تصریح کرد: همچنین در ۱۵ درگیری مسلحانه در عمق کویر، ۸ تن از اشرار و قاچاقچیان مسلح به هلاکت رسیدند و مقادیری سلاح و مهمات نیز کشف شد.
فرمانده انتظامی استان کرمان بیان داشت: در حوزه امنیت ترافیکی، کاهش ۱۸ درصدی تلفات تصادفات شهری و ۱۴ درصدی تلفات تصادفات جادهای را داشته ایم که با اقدامات پلیس راهور، بیش از ۴۸۸۰ خودروی متخلف نیز توقیف و روانه پارکینگ شد.
موقوفهئی، گفت: پلیس فتا نیز با کشف ۵۴۸۶ پرونده در حوزه جرایم سایبری، ۱۰۷۲ متهم را دستگیر کرده است.
فرمانده انتظامی استان کرمان در پایان با قدردانی از تعامل سازنده اصحاب رسانه و نیز حمایت های نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمان، استاندار و نیز دستگاه قضایی استان، تأکید کرد: پلیس کرمان با اشراف اطلاعاتی و آمادگی کامل، به مجرمان و مخلان امنیت هشدار میدهد که بان قاطعیت، اجازه نخواهد داد کوچکترین دغدغهای برای مردم عزیز ایجاد شود.
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