به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عزتی صبح جمعه در مراسم اختتامیه مسابقات کبدی طرح شهاب در کرمانشاه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، حضور دبیر فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران در استان را موجب افتخار جامعه ورزش و جوانان کرمانشاه دانست.

وی با قدردانی از حضور مسئولان، ورزشکاران، مربیان، داوران و سرپرستان تیم‌های شرکت‌کننده در این مراسم اظهار کرد: طرح ملی شهاب با همکاری هیئت کبدی استان کرمانشاه، فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران و اداره کل ورزش و جوانان در استان در حال برگزاری است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با اشاره به استقبال مناسب از این طرح افزود: در این رویداد ۹ تیم از شهرستان‌های استان کرمانشاه حضور پیدا کردند و مسابقات با هدف استعدادیابی و شناسایی ظرفیت‌های جدید در رشته کبدی برگزار شد.

عزتی تصریح کرد: ورزشکارانی که در قالب طرح شهاب شناسایی می‌شوند، سرمایه‌های اجتماعی آینده ورزش کبدی استان هستند و می‌توانند در سال‌های آینده مسیر توسعه و موفقیت این رشته را در کرمانشاه ادامه دهند.

وی از مجموعه‌های مشارکت‌کننده در برگزاری مراسم اختتامیه نیز قدردانی کرد و گفت: از هومن سیدی، رئیس هیئت کبدی استان و مجموعه همکاران این هیئت، اعضای هیئت رئیسه، مسئولان آموزش و پرورش، بسیج ورزشکاران، صدا و سیمای مرکز کرمانشاه و خبرنگاران و اصحاب رسانه که برای برگزاری این برنامه تمهیدات لازم را فراهم کردند، تشکر می‌کنم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه همچنین برای دو بانوی کبدی‌کار استان که همراه تیم ملی در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن حضور دارند، آرزوی موفقیت کرد و خاطرنشان کرد: برای خانم دوستی و سحر یاری که در حال حاضر در مسابقات آسیایی ناگویا ژاپن در معیت تیم ملی کبدی جمهوری اسلامی ایران حضور دارند، آرزوی توفیق روزافزون دارم.

عزتی ابراز امیدواری کرد: این دو ورزشکار کرمانشاهی همانند سال‌های گذشته که در به اهتزاز درآمدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های بین‌المللی نقش داشتند، در مسابقات ناگویا نیز با کسب عنوان قهرمانی و موفقیت، با دست پر به میهن بازگردند.

وی در پایان با آرزوی موفقیت برای ورزشکاران و دست‌اندرکاران رشته کبدی استان، بر تداوم حمایت از برنامه‌های استعدادیابی و توسعه این رشته در کرمانشاه تأکید کرد.