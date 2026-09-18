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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

وقوع ۱۹ حادثه در آذربایجان شرقی طی یک هفته

وقوع ۱۹ حادثه در آذربایجان شرقی طی یک هفته

تبریز- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی از وقوع ۱۹ حادثه در استان طی بازه زمانی ۲۰ تا ۲۶ شهریورماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۶ شهریورماه، در مجموع ۱۹ حادثه در سطح استان آذربایجان شرقی به ثبت رسید که از این تعداد، ۱۱ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، ۲ مورد حوادث کوهستان، ۲ مورد حوادث صنعتی و کارگاهی و ۴ مورد نیز در حوزه فوریت‌های پزشکی بوده است.

وی افزود: در جریان این حوادث، نجاتگران جمعیت هلال‌احمر استان به ۲۵ مصدوم امدادرسانی کردند و متأسفانه ۲ نفر نیز جان خود را از دست دادند. همچنین در این مدت، ۶۵ نجاتگر در قالب ۲۲ تیم عملیاتی و با به‌کارگیری ۲۳ دستگاه ناوگان ترابری در عملیات‌های امدادی مشارکت داشتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی گفت: در مجموع ۱۳ شهرستان استان درگیر این حوادث بودند که شهرستان‌های شبستر و کلیبر هر کدام با ثبت سه حادثه، بیشترین تعداد حوادث را در این بازه زمانی به خود اختصاص دادند.

کد مطلب 6950475

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