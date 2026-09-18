وقوع ۱۹ حادثه در آذربایجان شرقی طی یک هفته

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۶ شهریورماه، در مجموع ۱۹ حادثه در سطح استان آذربایجان شرقی به ثبت رسید که از این تعداد، ۱۱ مورد مربوط به حوادث جادهای، ۲ مورد حوادث کوهستان، ۲ مورد حوادث صنعتی و کارگاهی و ۴ مورد نیز در حوزه فوریتهای پزشکی بوده است.
وی افزود: در جریان این حوادث، نجاتگران جمعیت هلالاحمر استان به ۲۵ مصدوم امدادرسانی کردند و متأسفانه ۲ نفر نیز جان خود را از دست دادند. همچنین در این مدت، ۶۵ نجاتگر در قالب ۲۲ تیم عملیاتی و با بهکارگیری ۲۳ دستگاه ناوگان ترابری در عملیاتهای امدادی مشارکت داشتند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان شرقی گفت: در مجموع ۱۳ شهرستان استان درگیر این حوادث بودند که شهرستانهای شبستر و کلیبر هر کدام با ثبت سه حادثه، بیشترین تعداد حوادث را در این بازه زمانی به خود اختصاص دادند.
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