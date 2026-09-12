استطاعت جسمی ۱۰۰ زائر حج تمتع ۱۴۰۶ در آذربایجان شرقی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر جودی روز شنبه اظهار کرد: کمیسیون تخصصی بررسی استطاعت جسمی زائران حج تمتع ۱۴۰۶ با حضور نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلالاحمر، مدیرکل حج و زیارت استان، اعضای کمیسیون و جمعی از پزشکان متخصص برگزار شد.
وی افزود: در مرحله نخست، وضعیت سلامت و توان جسمانی ۱۳ هزار متقاضی حج توسط ۱۳ پزشک معاین معتمد هلالاحمر در سطح استان بررسی شد که پس از غربالگری اولیه، ۱۰۰ زائر برای ارزیابیهای تکمیلی به کمیسیون پزشکی معرفی شدند.
جودی ادامه داد: در این کمیسیون، زائران معرفیشده مجدداً توسط پزشکان متخصص معاینه و سوابق، آزمایشها و مدارک پزشکی آنان مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: این فرآیند با هدف بررسی توانمندی جسمانی زائران، پیشگیری از مشکلات حاد درمانی در ایام تشرف و ارائه راهنماییهای لازم انجام میشود و نتایج احراز استطاعت جسمی بهزودی از طریق سامانه حج من به نشانی https://my.haj.ir در اختیار زائران قرار خواهد گرفت.
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