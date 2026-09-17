رهاسازی پیکر راننده جرثقیل واژگون‌ شده در شبستر

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این حادثه اظهار کرد: در پی واژگونی یک دستگاه جرثقیل در لبه پرتگاه در محدوده معدن کوه‌های دریان، واقع در جاده معادن روستای دریان شهرستان شبستر، تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، راننده ۴۷ ساله جرثقیل زیر دستگاه گرفتار شده بود و به دلیل قرار گرفتن جرثقیل در لبه پرتگاه و شرایط دشوار و پرخطر منطقه، عملیات رهاسازی با حساسیت و رعایت ملاحظات ایمنی انجام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی ادامه داد: این عملیات پس از حدود هفت ساعت تلاش نجاتگران، با انتقال یک دستگاه جرثقیل برای مهار و تثبیت دستگاه واژگون‌شده و ایمن سازی صحنه با رهاسازی پیکر راننده به پایان رسید.