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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

رهاسازی پیکر راننده جرثقیل واژگون‌ شده در شبستر

رهاسازی پیکر راننده جرثقیل واژگون‌ شده در شبستر

شبستر- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی از عملیات هفت‌ساعته نجاتگران این جمعیت برای رهاسازی پیکر راننده یک دستگاه جرثقیل واژگون‌شده در معدن کوه‌های دریان شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این حادثه اظهار کرد: در پی واژگونی یک دستگاه جرثقیل در لبه پرتگاه در محدوده معدن کوه‌های دریان، واقع در جاده معادن روستای دریان شهرستان شبستر، تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، راننده ۴۷ ساله جرثقیل زیر دستگاه گرفتار شده بود و به دلیل قرار گرفتن جرثقیل در لبه پرتگاه و شرایط دشوار و پرخطر منطقه، عملیات رهاسازی با حساسیت و رعایت ملاحظات ایمنی انجام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی ادامه داد: این عملیات پس از حدود هفت ساعت تلاش نجاتگران، با انتقال یک دستگاه جرثقیل برای مهار و تثبیت دستگاه واژگون‌شده و ایمن سازی صحنه با رهاسازی پیکر راننده به پایان رسید.

کد مطلب 6949992

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