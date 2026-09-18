اعزام کاروان ۴۵ نفره راهیان نور ماسال به مناطق عملیاتی غرب کشور

سرهنگ مهدی پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کاروان راهیان نور شهرستان ماسال با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل جوان با حماسه‌آفرینی رزمندگان دوران دفاع مقدس به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شد.

وی با اشاره به حضور ۴۵ نفر در این کاروان افزود: زائران در جریان این سفر معنوی از مناطق عملیاتی و یادمان‌های دفاع مقدس در غرب کشور بازدید کرده و با رشادت‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس آشنا می‌شوند.

فرمانده سپاه ناحیه ماسال گفت: اردوهای راهیان نور فرصتی برای انتقال مفاهیم ارزشمند دفاع مقدس به نسل‌های جدید و تقویت روحیه ایثار، مقاومت و مسئولیت‌پذیری در جامعه است.