اعزام کاروان ۴۵ نفره راهیان نور ماسال به مناطق عملیاتی غرب کشور

سرهنگ مهدی پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کاروان راهیان نور شهرستان ماسال با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل جوان با حماسهآفرینی رزمندگان دوران دفاع مقدس به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شد.
وی با اشاره به حضور ۴۵ نفر در این کاروان افزود: زائران در جریان این سفر معنوی از مناطق عملیاتی و یادمانهای دفاع مقدس در غرب کشور بازدید کرده و با رشادتها و جانفشانیهای رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس آشنا میشوند.
فرمانده سپاه ناحیه ماسال گفت: اردوهای راهیان نور فرصتی برای انتقال مفاهیم ارزشمند دفاع مقدس به نسلهای جدید و تقویت روحیه ایثار، مقاومت و مسئولیتپذیری در جامعه است.
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