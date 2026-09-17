علیرضا زادبر، فعال رسانه و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در حاشیه حضور در قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی در رشت در گفتگو با خبرنگار مهر به تحلیل جایگاه تاریخی، فرهنگی و هویتی استان گیلان در تحولات یکصد و پنجاه سال گذشته ایران پرداخت و بر ضرورت بازخوانی و احیای هویت این استان تأکید کرد.

این پژوهشگر تاریخ معاصر با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی استان گیلان، آن را یکی از مراکز مهم تعیین‌کننده در تحولات یکصد و پنجاه سال گذشته ایران دانست و گفت: بزرگ‌ترین آسیب هویت گیلان و انسان گیلانی، ارائه تصویر نادرستی از این استان به عنوان یک استان مصرف‌کننده و خدمات‌دهنده صفر است.

وی با تأکید بر ضرورت بازخوانی و احیای هویت گیلان از طریق تولید آثار هنری، رسانه‌ای و آموزشی، از شهید نائینی اذعان کرد: این شهید به عنوان چهره‌ای است که درک درستی از اهمیت رسانه در دوران جنگ داشت.

زادبر با اشاره به پیشینه تاریخی گیلان، اظهار کرد: استان گیلان از تاریخ دور، یکی از استان‌ها و مراکز مهم تعیین‌کننده بود و تولید فرهنگ و هویت خودش را ذیل هویت انسان ایرانی و شیعی داشت، به‌ویژه در یکصد و پنجاه سال گذشته از مشروطه به این طرف، بسیاری از وقایع مهمی که در کشور رخ داد، یکی از پایگاه‌هایش در اینجا بود.

وی با اشاره به نقش گیلانی‌ها در تحولات تاریخی، تصریح کرد: نقش گیلانی‌ها در فتح تهران بعد از کنار زدن استبداد صغیر محمدعلی‌شاه، بعداً شکل‌گیری نهضت جنگل، مشارکت‌شان در فضای فعال فکری کشور، جریانات مختلف چپ، لیبرال و مذهبی و حتی در انقلاب اسلامی، فضای استان به گفته همگان سهم اساسی در تولید فرهنگ داشته است.

این پژوهشگر تاریخ معاصر، با انتقاد از تصویرسازی نادرست از گیلان، تصریح کرد: آن چیزی که امروز ما می‌بینیم این است که تصویر نادرستی از گیلان دارد ارائه می‌شود؛ تصویر یک استان مصرف‌کننده و خدمات‌دهنده صرف است که بزرگ‌ترین آسیب هویت گیلان و انسان گیلانی همین است.

وی اذعان کرد: خیلی خوب است که اهل فکر و نخبگان استان بیایند بازخوانی کنند و این هویت را حفظ کنند و با تولید آثار هنری، تلویزیونی، رمان، داستان، تئاتر و آموزش و پرورش، این هویت فراموش نشود و هویت احیا شود.

زادبر در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد سردار شهید نائینی، به ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد رسانه‌ای این شهید والامقام پرداخت و گفت: یکی از ویژگی‌های مهم سردار شهید نائینی، رابطه بسیار نزدیک، دوستانه و صمیمی شخص شهید نائینی با فعالان حوزه رسانه بود. ایشان درک بسیار درستی از اهمیت رسانه در دوره جنگ داشت و واقعاً رسانه را به صلاح می‌دانست.

وی در پایان با اشاره به ابتکارات شهید نائینی در عرصه رسانه و فرهنگ، بیان کرد: ایشان رابطه شخصی با افراد، شخصیت‌ها، سازمان‌ها و نهادها داشت و ابتکارات فراوانی هم به خرج داد. از ماجرای جبهه مقاومت در سوریه بگیرید تا بردن هنرمندان. خیلی از این آثاری که در مورد جبهه مقاومت بعداً تولید شد، ابتکار شخصیشان بود که هنرمندان اهل فرهنگ و اهل رسانه را در موقعیت‌ها قرار داد و نشان داد که جبهه مقاومت چه کرده است. امیدواریم ما بتوانیم کارشان را ادامه دهیم.