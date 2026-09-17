حوزه علمیه گیلان: ولایت فقیه قطب‌ نمای حرکت انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت حوزه علمیه استان گیلان به مناسبت ۲۰۰ شبانه‌روز «جهاد خیابانی» ملت ایران، با صدور بیانیه‌ای بر حفظ انسجام ملی، تداوم مسیر مقاومت، تبعیت از ولایت فقیه و هوشیاری در برابر ایجاد تردید و ناامیدی تأکید کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدَامَکُم» (محمد/ ۷)

در برهه حساس و تاریخی کنونی که امت اسلامی و ملت شریف ایران با بصیرت، پایداری و استقامت در برابر جبهه کفر و نقاق ایستادگی و مقاومت کرده و به پیروزی رسیده است، تبیین دقیق خطوط اصلی انقلاب و حرکت در مسیر مکتب امامین انقلاب (رضوان الله علیهما) و هدایت‌های داهیانه مقام معظم رهبری (حفظه الله) بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد.

متأسفانه در روزهای اخیر شاهد بودیم عده ای با طرح مباحث و تحلیل‌های خام، ناصواب و ایجاد شبهه در مسیر مقاومت و اقتدار کشور، خواستند اراده ملت را متزلزل جلوه داده و درصدد تزریق روحیه تردید و انفعال در برابر زیاده‌خواهی‌های جبهه استکبار هستند.

در این راستا، مدیریت حوزه علمیه استان گیلان وظیفه شرعی، ملی و انقلابی خود می‌داند مواضع زیر را صریحاً به استحضار مردم شریف استان گیلان، ایران عزیز و همه جهانیان برساند:

۱. ولایت فقیه؛ محور وحدت و قطب‌نمای حرکت انقلاب:

تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که ستون خیمه انقلاب و عامل اصلی پیروزی، حفظ عزت ملی و عبور مقتدرانه از بحران‌ها، تمسک قلبی و عملی به حبل ولایت فقیه و تبعیت از فرامین امامُ المسلمین است.

هرگونه عمل یا بیانی که روحیه سلحشوری و ایستادگی را زیر سؤال ببرد یا درصدد انحراف از اصول قطعی عزت، حکمت و مصلحت باشد، مغایر با مبانی استوار نظام اسلامی است.

۲. پاسداشت خون شهیدان و تداوم مسیر مقاومت:

امنیت، استقلال و عظمت امروز کشور مرهون ایثار هزاران شهید گلگون‌کفن است که با جان‌فشانی خود خط سرخ مقابله با متجاوزان و مستکبران را ترسیم کردند. سخن گفتن از سازش‌های بلاوجه یا تحمیل شرایط نامطلوب بر ملت، جفا به خون شهدای والامقام و پایمال‌سازی ایثارگری‌های جبهه مقاومت است.

حوزه‌های علمیه هرگز اجازه نخواهند داد ادبیات سازش‌کارانه _و لو از زبان کسانی که ظاهرا لباس روحانیت بر تَن کرده اند_ بر گفتمان اصیل انقلاب، مقاومت، جهاد و عزّت سایه افکند.

۳. ایستادگی در برابر خصومت‌های دشمن و انتقام از مستکبران:

برخلاف برخی تحلیل‌های تقلیل‌گرایانه، دشمنی استکبار جهانی و در رأس آن رژیم متجاوز صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، با کوتاه آمدن از مواضع اصولی کاهش نخواهد یافت؛ بلکه تنها زبانِ پاسخِ قاطع، استقامتِ مقتدرانه و سیلی محکمِ پشیمان‌کننده است که دشمن را به عقب‌نشینی وادار می‌کند.

تقویت دستاوردهای دفاعی و نظامی و نیز ایستادگی همه‌جانبه، عامل دور راندن دشمن و ضامن اصلی صلح و امنیت پایدار برای ملت ایران و منطقه است.

۴. لزوم هوشیاری و حفظ انسجام و اتحاد در سنگر جهاد تبیین:

مدیریت حوزه علمیه استان گیلان؛ همه متنفذین، نخبگان، فضلا، اساتید، طلاب، دانشجویان و عموم مردم ملت ایران و امت اسلام را به حفظ وحدت کلمه دعوت نموده و با تاکید بر تقویت انسجام ملی و پرهیز از تفرقه‌افکنی، تصریح می‌کند که امروز «جهاد تبیین» در برابر سیاه‌نمایی‌ها و القای ناامیدی، وظیفه‌ای همگانی است و اساتید، طلاب، مبلغین و ارکان حوزه های علمیه استان گیلان با تمام توان و ظرفیت، گفتمان انقلاب اسلامی و پاسداری از حریم اصلِ مترقیِ ولایت فقیه را تببین خواهند نمود.

۵. اقتداء به سیره کربلا؛ عامل ظهور حضرت مهدی (عج):

سیره قطعی سیدالشهدا و کلمه جامع شهدای کربلا عبارت "هیهات منّا الذّله" است، امامین انقلاب و شهدای سرافراز با این رمز نهضت را آغاز کرده و تا نزدیکی قلّه اقتدارِ ملی ادامه دادند و ملت ممتاز ایران هم با اقتدا به امام سیدمجتبی حسینی خامنه ای، تا رسیدن به نوک قله با همین رمز مسیر را ادامه خواهد داد و از قانون قرآنی "اشدّاء علی الکفّار و رحماء بینهم" یک قدم عقب نشینی نخواهد کرد.

در پایان؛ حوزویان و مدارس علمیه استان گیلان ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران امام کبیر و رهبر شهیدسعید (رضوان الله علیهما) و مقام معظم رهبری امام خامنه ای (مدّ ظله العالی)، از حضور بعثت گون ملت بزرگ در جهادخیابانی قدردانی کرده و بر آمادگی همه‌جانبه خود در دفاع از کیان دین، خیمه انقلاب، عزت ملی و استقلال کشور تأکید می کند و هرگونه ایجاد تردید و یاس در صفوف مستحکم ملت بزرگ ایران و همصدایی با دشمن و منافقین را بشدت محکوم می کند.