به گزارش خبرنگار مهر، محسن ساغری ظهر جمعه در آیین اختتامیه بیستوششمین کنگره بینالمللی پزشکی هستهای ایران در تبریز با اشاره به جایگاه اخلاق در علوم و حرفههای مختلف اظهار کرد: اخلاق یکی از ارکان اساسی هر دانش، فناوری و حرفه است و در حوزه پزشکی نیز باید در کنار دانش و مهارت مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با اشاره به جایگاه علم پزشکی در آموزههای اسلامی افزود: انسان از جایگاه ویژهای برخوردار است و فراگیری علوم مرتبط با بدن و سلامت انسان مورد تأکید قرار گرفته است؛ اما علم زمانی برای انسان سودمند خواهد بود که ارزشهای اخلاقی نیز در رفتار و عملکرد افراد نمود پیدا کند.
این متخصص پزشکی هستهای ادامه داد: پزشک در برابر مسئولیت حرفهای خود تعهدات مختلفی دارد که از جمله آنها میتوان به ارتباط با خداوند، مردم، بیمار و جامعه پزشکی اشاره کرد و رعایت شئون حرفهای در هر چهار حوزه ضروری است.
ساغری با بیان اینکه پزشک باید جایگاه حرفهای خود را یک مسئولیت مهم بداند، گفت: پزشک باید همواره نسبت به رفتار و تصمیمهای خود احساس مسئولیت داشته باشد و حقوق بیمار، همکاران و جامعه پزشکی را رعایت کند.
وی با اشاره به تجربه فعالیت خود در پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی افزود: بخش قابل توجهی از پروندههایی که به این مراجع ارجاع میشود، با عملکرد پزشکان ارتباط دارد و رعایت اصول اخلاق حرفهای میتواند از شکلگیری بسیاری از این مسائل پیشگیری کند.
اخلاق پزشکی در تصمیمهای پزشکی هستهای
متخصص پزشکی هستهای با تأکید بر اینکه تصمیمهای این حوزه تنها جنبه علمی و بالینی ندارند، اظهار کرد: تصمیمهای پزشکی هستهای همزمان علمی، بالینی و اخلاقی هستند و باید در چارچوب مسئولیت حرفهای اتخاذ شوند.
وی ادامه داد: در پزشکی هستهای تیم ارائهدهنده خدمات شامل متخصص پزشکی هستهای، متخصص رادیوفارماسی، متخصص فیزیک پزشکی، مسئول فیزیک بهداشت، تکنسین پزشکی هستهای و پرستار است که هر یک باید وظایف خود را مطابق موازین علمی و اخلاقی انجام دهند.
ساغری افزود: متخصص پزشکی هستهای به عنوان مسئول فنی مرکز نیز باید بر عملکرد اعضای تیم نظارت داشته باشد تا خدمات ارائهشده از نظر علمی، حرفهای و اخلاقی در سطح مطلوب قرار گیرد.
ضرورت توجه به خطرات پرتو در کنار فواید تشخیصی
وی با اشاره به ویژگیهای پزشکی هستهای گفت: استفاده از پرتوهای یونساز در کنار فواید تشخیصی و درمانی، مخاطراتی نیز دارد و بسیاری از تصمیمهای پزشکی در این حوزه بر اساس ارزیابی نسبت سود به خطر گرفته میشوند.
این متخصص پزشکی هستهای اظهار کرد: نتیجه تصویربرداری میتواند مسیر درمان بیمار را تغییر دهد؛ بنابراین هدف از انجام تصویربرداری صرفاً تولید یک تصویر دقیق نیست، بلکه رسیدن به یک تصمیم بالینی درست و اخلاقمدار است.
وی چهار اصل بنیادین اخلاق پزشکی را استقلال بیمار، نیکوکاری، پرهیز از آسیب و عدالت عنوان کرد و گفت: بیمار باید حق تصمیمگیری آگاهانه داشته باشد، اقدام پزشکی باید بیشترین منفعت را برای او ایجاد کند، آسیبها تا حد امکان کاهش یابد و دسترسی به خدمات نیز بر اساس عدالت باشد.
ساغری با تشریح اصل ALARA گفت: استفاده از پرتوهای یونساز بخش جداییناپذیر پزشکی هستهای است، اما هر اقدام تصویربرداری باید از نظر علمی توجیهپذیر باشد و میزان پرتو نیز تا حد امکان بدون افت کیفیت تشخیصی کاهش یابد.
وی افزود: هدف اصل ALARA حذف کامل پرتو نیست، بلکه استفاده منطقی و مسئولانه از آن و ایجاد تعادل میان ارزش بالینی و ایمنی بیمار است.
ترانوستیک نیازمند تصمیمگیری چندتخصصی است
متخصص پزشکی هستهای با اشاره به توسعه روشهای ترانوستیک اظهار کرد: در ترانوستیک، تشخیص و درمان هدفمند در یک مسیر یکپارچه قرار میگیرد و انتخاب بیمار باید بر اساس بیان هدف مولکولی، شواهد علمی و احتمال منفعت درمانی انجام شود.
وی ادامه داد: بیمار باید درباره اهداف درمان، عوارض احتمالی و گزینههای جایگزین اطلاعات کافی دریافت کند و دوزیمتری و برنامهریزی درمان نیز تا حد امکان به شکل فردمحور انجام شود.
ساغری تأکید کرد: تصمیمگیری در این زمینه باید چندتخصصی و مشارکتی باشد و متخصص پزشکی هستهای، انکولوژیست، فیزیکپزشک، رادیولوژیست و سایر متخصصان در قالب تیم درمان درباره بیمار تصمیمگیری کنند.
رضایت آگاهانه حق بیمار است
وی با تأکید بر اهمیت رضایت آگاهانه بیمار گفت: بیمار باید اطلاعات کافی، صحیح و قابل فهمی درباره مزایا، خطرات و گزینههای جایگزین دریافت کند و تصمیم او نیز باید آگاهانه، داوطلبانه و بدون اجبار باشد.
این متخصص پزشکی هستهای افزود: اهمیت رضایت آگاهانه در اقدامات درمانی و پرخطر بیشتر است و بهویژه در اقدامات مداخلهای، روشهای درمانی جدید و برخی بررسیهای خاص باید این موضوع به صورت جدی رعایت شود.
یافتههای اتفاقی نیازمند قضاوت بالینی و اخلاقی است
ساغری یافتههای اتفاقی را یکی دیگر از چالشهای اخلاقی پزشکی هستهای دانست و گفت: گاهی در جریان تصویربرداری، یافتههایی خارج از هدف اصلی بررسی مشاهده میشود که میتواند خوشخیم یا دارای اهمیت بالینی باشد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی باید اهمیت بالینی یافته و ضرورت بررسی تکمیلی ارزیابی شود و اطلاعرسانی به بیمار نیز به صورت دقیق، شفاف و متناسب با شرایط انجام گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از اطلاعات بیماران اظهار کرد: تصاویر پزشکی هستهای بخشی از اطلاعات محرمانه بیمار محسوب میشود و ذخیرهسازی، انتقال و اشتراکگذاری آنها باید با رعایت حریم خصوصی صورت گیرد.
ساغری افزود: استفاده آموزشی و پژوهشی از تصاویر بیماران نیز نیازمند رعایت ضوابط اخلاقی و حفاظت از اطلاعات قابل شناسایی آنان است و توسعه فناوری نباید به قیمت از بین رفتن اعتماد بیمار تمام شود.
هوش مصنوعی جایگزین پزشک نمیشود
متخصص پزشکی هستهای با اشاره به کاربردهای هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی گفت: این فناوری میتواند دقت و سرعت تحلیل تصاویر را افزایش دهد و به یکنواختی بیشتر در تحلیلها کمک کند، اما عملکرد الگوریتمها به کیفیت و تنوع دادههای آموزشی وابسته است.
وی با اشاره به احتمال سوگیری در برخی گروههای بیماران افزود: نتایج حاصل از هوش مصنوعی باید توسط پزشک بررسی و تأیید شود و مسئولیت تصمیم نهایی همچنان بر عهده پزشک است.
ساغری تأکید کرد: هوش مصنوعی باید به عنوان ابزار پشتیبان تصمیم پزشک مورد استفاده قرار گیرد و نباید جایگزین قضاوت و مسئولیت حرفهای پزشک شود.
عدالت در دسترسی به خدمات پزشکی هستهای
وی عدالت در دسترسی به خدمات پزشکی هستهای را از دیگر اصول اخلاقی این حوزه دانست و گفت: دسترسی بیماران باید بر اساس نیاز بالینی باشد و عواملی مانند محل زندگی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی یا پوشش بیمهای نباید مانع دریافت خدمات ضروری شود.
ساغری ادامه داد: در شرایط محدودیت منابع، اولویتبندی بیماران باید شفاف، علمی و عادلانه و بر اساس نیاز واقعی و شواهد بالینی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: عدالت به معنای ارائه یکسان خدمات به همه افراد نیست، بلکه باید دسترسی بیماران متناسب با نیاز واقعی آنان باشد.
متخصص پزشکی هستهای با اشاره به برخی تعارضهای اخلاقی در تصمیمگیری بالینی اظهار کرد: گاهی پزشک باید بررسی کند که آیا انجام PET/CT برای بیمار واقعاً ضرورت دارد، آیا نتیجه آن میتواند تصمیم درمانی را تغییر دهد و آیا بیمار از خطرات و محدودیتهای این بررسی آگاه است یا خیر.
وی افزود: در چنین شرایطی علاوه بر شواهد علمی و تجربه بالینی، ارزشها و خواستههای بیمار نیز باید مورد توجه قرار گیرد و تصمیم نهایی از طریق گفتوگوی مشترک پزشک و بیمار اتخاذ شود.
ساغری گفت: اخلاق همیشه پاسخهای آماده برای مسائل پیچیده ارائه نمیدهد، اما چارچوبی برای تصمیمگیری در شرایط دشوار فراهم میکند.
ضرورت پرهیز از تعارض منافع
وی همچنین بر ضرورت توجه به تعارض منافع در تصمیمهای پزشکی تأکید کرد و گفت: در تصمیمگیریهای پزشکی باید منافع بیمار در اولویت باشد و پزشک نباید بیمار را به مرکزی ارجاع دهد که خود یا نزدیکانش از آن منفعتی دارند.
متخصص پزشکی هستهای در پایان تأکید کرد: اخلاق پزشکی بخش جداییناپذیر پزشکی هستهای است و هر درخواست تصویربرداری باید از نظر ضرورت، سودمندی و ایمنی مورد ارزیابی قرار گیرد.
ساغری افزود: احترام به حقوق بیمار، رعایت اصول علمی، ارتباط مؤثر و قضاوت حرفهای، پایههای تصمیمگیری اخلاقی هستند و فناوریهای پیشرفته نیز باید در خدمت منافع و ایمنی بیمار قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: در پزشکی هستهای باید همواره «آزمایش درست برای بیمار درست، در زمان درست و با دلیل درست» انتخاب شود.
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