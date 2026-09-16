به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم رضوی، رئیس انجمن علمی پزشکی هسته‌ای ایران، صبح چهارشنبه در آیین افتتاحیه بیست‌وششمین کنگره بین‌المللی پزشکی هسته‌ای، پیام محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را قرائت کرد.

محمد اسلامی در این پیام با اشاره به برگزاری بیست‌وششمین کنگره بین‌المللی پزشکی هسته‌ای، اظهار کرد: این کنگره جلوه‌ای از اراده ملی برای بهره‌گیری هوشمندانه و صلح‌آمیز از دانش هسته‌ای است و برگزاری آن فرصتی برای هم‌افزایی علمی و تبادل تجربه میان متخصصان این حوزه فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر مأموریت سازمان انرژی اتمی ایران در توسعه کاربردهای صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای افزود: دانش هسته‌ای نباید صرفاً در حوزه انرژی و صنعت محدود بماند، بلکه باید به‌عنوان سرمایه‌ای ملی و تمدنی در خدمت رفاه، سلامت و کرامت انسانی قرار گیرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، توسعه هدفمند و پایدار پزشکی هسته‌ای و صنعت رادیوداروها را از اولویت‌های راهبردی کشور دانست و گفت: این حوزه یکی از عرصه‌های روشن پیوند علم، فناوری و انسان‌محوری است که می‌تواند در ارتقای سلامت، کاهش رنج بیماران و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات پیشرفته پزشکی نقش‌آفرینی کند.

اسلامی با اشاره به چشم‌انداز آینده پزشکی هسته‌ای خاطرنشان کرد: آینده این حوزه امیدبخش است و با همگرایی و هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و فناورانه، راهکارهای جامع‌تری برای تشخیص دقیق، درمان هدفمند و ارتقای کیفیت زندگی بیماران ارائه خواهد شد.

وی بر اهمیت برگزاری کنگره‌های علمی در توسعه پزشکی هسته‌ای تأکید کرد و افزود: این رویدادها فرصت ارزشمندی برای تبادل تجربیات، هم‌افزایی علمی و ترسیم افق‌های جدید در این حوزه هستند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین اعلام کرد که این سازمان با تمام ظرفیت در خدمت جامعه علمی پزشکی هسته‌ای قرار دارد تا در مسیر توسعه این حوزه و شکل‌گیری ایرانی قدرتمند، سالم و پیشرفته ایفای نقش کند.

اسلامی با اشاره به جایگاه علمی و پزشکی تبریز، این شهر را یکی از قطب‌های علمی و پزشکی کشور و دروازه سلامت شمال‌غرب ایران دانست و ابراز امیدواری کرد برگزاری این کنگره به تقویت همکاری میان نخبگان و مراکز علمی و تثبیت جایگاه علمی ایران در حوزه پزشکی هسته‌ای کمک کند.