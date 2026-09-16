به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح پنجشنبه در آیین افتتاحیه بیست‌وششمین کنگره بین‌المللی پزشکی هسته‌ای در تبریز، با خیرمقدم به اندیشمندان، پژوهشگران و متخصصان داخلی و خارجی حاضر در این رویداد، از تلاش دست‌اندرکاران و برگزارکنندگان کنگره قدردانی کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و درمانی تبریز برای میزبانی رویدادهای بین‌المللی اظهار کرد: تبریز به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های درمانی و بیمارستانی، مراکز علمی و دانشگاهی و پیشینه علمی دیرینه، انتخاب شایسته‌ای برای میزبانی چنین کنگره‌ای است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به پیشینه علمی تبریز افزود: دانشگاه ربع رشیدی با قدمتی حدود ۷۵۰ سال، نمونه‌ای از سابقه درخشان علمی این شهر است و امروز نیز مراکز دانشگاهی و علمی استان، از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی، در عرصه‌های مختلف علمی دارای جایگاه قابل توجهی هستند.

سرمست ادامه داد: بر همین اساس، تبریز به عنوان یکی از قطب‌های علمی و پزشکی کشور، ظرفیت مناسبی برای میزبانی رویدادهای علمی ملی و بین‌المللی دارد و برگزاری چنین کنگره‌هایی می‌تواند به تقویت جایگاه علمی این شهر کمک کند.

وی با تأکید بر اهمیت پزشکی هسته‌ای گفت: پزشکی هسته‌ای عرصه‌ای میان‌رشته‌ای و یکی از مهم‌ترین نقاط اتصال دانش پزشکی با فناوری، فیزیک، مهندسی و هوش مصنوعی است و توسعه آن می‌تواند آثار مستقیمی بر سلامت، رفاه و کیفیت زندگی مردم داشته باشد.

ضرورت استفاده از علم در حکمرانی سلامت

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی اظهار کرد: حکمرانی مطلوب در حوزه سلامت بدون اتکا به علم، پژوهش و داده‌های معتبر امکان‌پذیر نیست و سیاست‌گذاری‌ها باید از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی تغذیه شود.

سرمست گفت: نتایج پژوهش‌ها نیز باید از مرحله تولید دانش به عرصه عمل و خدمت عمومی منتقل شود و فاصله میان تولید و کاربرد دانش باید روزبه‌روز کاهش پیدا کند.

وی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه علمی و پایدار را کاهش فاصله میان نظریه و عمل دانست و افزود: فناوری‌های نوین از جمله تجهیزات پیشرفته پزشکی، رادیوداروها و روش‌های درمان هدفمند، آینده پزشکی هسته‌ای را تحت تأثیر قرار خواهند داد و پیوند این فناوری‌ها با یکدیگر روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود.

هوش مصنوعی در خدمت تشخیص و درمان دقیق‌تر

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های هوش مصنوعی در حوزه سلامت گفت: هوش مصنوعی می‌تواند در تحلیل تصاویر پزشکی، تشخیص زودهنگام بیماری‌ها و تصمیم‌گیری‌های بالینی تحول ایجاد کند و سیاست‌گذاری‌ها باید از ورود فناوری‌های نوین به چرخه خدمات سلامت حمایت کند.

سرمست در ادامه بر ضرورت توجه همزمان به عدالت در سلامت تأکید کرد و گفت: توسعه فناوری‌های پیشرفته پزشکی زمانی ارزشمند است که مردم در نقاط مختلف کشور بتوانند از دستاوردهای آن بهره‌مند شوند.

وی افزود: تمرکز صرف بر مراکز درمانی بزرگ کافی نیست و دسترسی عادلانه مردم به خدمات تشخیصی و درمانی دقیق و نوین باید در سیاست‌های حوزه سلامت مورد توجه قرار گیرد.

آذربایجان شرقی ظرفیت تبدیل شدن به قطب فناوری‌های نوین سلامت را دارد

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های این استان در حوزه پزشکی و گردشگری سلامت اظهار کرد: آذربایجان شرقی در شمال غرب کشور علاوه بر ارائه خدمات به مردم استان، پذیرای بیماران استان‌های همجوار و حتی بیماران کشورهای همسایه است.

سرمست گفت: پیوند مراکز درمانی با علم، پژوهش و گفت‌وگوی علمی می‌تواند جایگاه تبریز را به عنوان شهری علم‌محور و مقصدی برای تعاملات علمی و درمانی تقویت کند.

وی برگزاری کنگره‌های بین‌المللی را فراتر از ارائه مقالات علمی دانست و افزود: این رویدادها فرصتی برای شبکه‌سازی علمی، توسعه همکاری‌های بین‌دانشگاهی و ایجاد ارتباط میان دانشگاه‌ها، مراکز علمی، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی فراهم می‌کنند.

۹۵ درصد اقتصاد آذربایجان شرقی در اختیار بخش خصوصی است

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی در اقتصاد استان گفت: ۹۵ درصد سهم اقتصاد آذربایجان شرقی در اختیار بخش خصوصی است و در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تلاش می‌شود سرمایه‌ها به سمت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت هدایت شود.

سرمست از ایجاد منطقه ویژه اقتصادی فناوری‌های نوین و شهرک سلامت به عنوان یکی از برنامه‌های مورد پیگیری استان یاد کرد و افزود: این طرح با هدف فراهم کردن زمینه ورود فناوری‌های جدید و اجرای اقدامات بنیادین و ماندگار در حوزه سلامت دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: پیوند میان علم، دانایی، درمان و حکمرانی باید در سیاست‌های توسعه‌ای استان تقویت شود و در این مسیر، توسعه رشته‌های بین‌رشته‌ای برای حرکت از دانش محض به سمت دانش کاربردی ضرورت دارد.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان با تأکید بر آمادگی تبریز برای میزبانی رویدادهای علمی ملی و بین‌المللی، ابراز امیدواری کرد بیست‌وششمین کنگره بین‌المللی پزشکی هسته‌ای زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های علمی، دانشگاهی و فناورانه میان مراکز علمی و پژوهشی کشور و سایر کشورها باشد.