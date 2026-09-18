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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

پسر ۱۸ ساله بر اثر برخورد با قطار مسافربری در شریف‌آباد جان باخت

پسر ۱۸ ساله بر اثر برخورد با قطار مسافربری در شریف‌آباد جان باخت

قزوین- رئیس پلیس راه‌آهن استان قزوین از جان‌باختن پسر ۱۸ ساله بر اثر برخورد با قطار مسافربری در محدوده شهر شریف‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم میثم جلیله‌وند اظهار کرد: ساعت ۴:۲۰ بامداد امروز، در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر برخورد قطار مسافربری با یک عابر پیاده در محدوده شهر شریف‌آباد، مأموران پلیس راه‌آهن به همراه عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پس از حضور در محل و بررسی‌های لازم دریافتند یک پسر ۱۸ ساله با قطار مسافربری برخورد کرده که بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان باخته است.

رئیس پلیس راه‌آهن استان قزوین ادامه داد: برابر اعلام کارشناسان، علت وقوع این حادثه ورود غیرمجاز عابر به حریم ریلی راه‌آهن بوده است.

جلیله‌وند از ساکنان مناطق اطراف خطوط ریلی خواست از تردد در مسیر راه‌آهن و حریم ریلی خودداری کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.

کد مطلب 6950563

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