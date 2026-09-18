به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم میثم جلیلهوند اظهار کرد: ساعت ۴:۲۰ بامداد امروز، در پی تماس شهروندان با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر برخورد قطار مسافربری با یک عابر پیاده در محدوده شهر شریفآباد، مأموران پلیس راهآهن به همراه عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: مأموران پس از حضور در محل و بررسیهای لازم دریافتند یک پسر ۱۸ ساله با قطار مسافربری برخورد کرده که بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان باخته است.
رئیس پلیس راهآهن استان قزوین ادامه داد: برابر اعلام کارشناسان، علت وقوع این حادثه ورود غیرمجاز عابر به حریم ریلی راهآهن بوده است.
جلیلهوند از ساکنان مناطق اطراف خطوط ریلی خواست از تردد در مسیر راهآهن و حریم ریلی خودداری کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.
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